Stop Bawa Bekal Ini, Dokter Bilang Enggak Sehat!

JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kembali membagikan edukasi kesehatan lewat seri Budi Gemar Sharing (#BGS) di Instagram. Kali ini, ia membahas kebiasaan yang sering dianggap sepele, yaitu bekal anak sekolah dengan menu mi instan dan nasi.

Budi menyebut bekal favorit anak ini ternyata bisa berdampak pada tumbuh kembang. Dalam konten tersebut, ia berbincang dengan dokter Gia.

Menurut dr. Gia, menu seperti ini tidak memenuhi kebutuhan gizi anak yang sedang dalam masa pertumbuhan.

“Enggak sehat sama sekali. Tubuh anak-anak yang sedang tumbuh kembang tidak pantas hanya diberikan ini,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa anak membutuhkan asupan gizi yang lebih lengkap, bukan sekadar makanan praktis yang mengenyangkan. Selain rendah nilai gizi, mi instan juga mengandung natrium (garam) yang tinggi.