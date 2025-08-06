Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ide Bekal Simpel Hari Ini: Resep Gimbab Abon

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |06:25 WIB
Ide Bekal Simpel Hari Ini: Resep Gimbab Abon
Ide Bekal Simpel Hari Ini: Resep Gimbab Abon (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menyiapkan bekal sekolah anak penting dilakukan agar buah hati bisa mendapat asupan yang pas dan bernutrisi. Untuk itu, selalu sajikan menu dengan komposisi yang seimbang agar anak semakin aktif di sekolah.

Gak perlu ribet, Anda bisa membuat menu bekal anak yang lezat, sehat, dan simple dengan menggunakan abon sapi. Cobalah untuk mengolahnya menjadi gimbab abon.

Gimbab sendiri merupakan salah satu makanan khas Korea yang lezat. Ini merupakan nasi yang digulung bersama rumput laut dan berisi sayur serta protein.

gimbab

Penasaran bagaimana resep gimbab abon yang cocok untuk bekal sekolah anak? Simak resepnya dari Instagram @devinahermawan, Selasa (5/8/2025).

Bahan nasi gimbab:

  • 120 gr beras
  • 50 gr beras ketan
  • 280 ml air
  • 2 sdt minyak wijen
  • ½ sdt garam
 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/298/3159055/dumpling-sIYp_large.jpg
Ide Bekal Sekolah, Resep Dumpling Ayam yang Disukai Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/298/3143181/bekal-x6Xa_large.jpg
Meal Prep Bantu Jaga Keseimbangan Gizi Anak SD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/298/3053282/bekal_makan-KxSy_large.jpg
Ahli Gizi Ungkap Bekal Makanan Anak yang Kaya Gizi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/298/2913117/perhatikan-ini-ketika-masak-nasi-goreng-keju-untuk-menu-bekal-anak-h5NKyu0Kqi.jpg
Perhatikan Ini ketika Masak Nasi Goreng Keju untuk Menu Bekal Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/11/298/2812443/resep-nasi-kepal-ala-korea-bisa-jadi-bekal-sekolah-anak-XjugEeWylR.jpg
Resep Nasi Kepal ala Korea, Bisa Jadi Bekal Sekolah Anak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/19/298/2710785/
Ahli Gizi Ingatkan Bekal Anak Itu Bukan Pengganti Sarapan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement