HOME WOMEN LIFE

Viral Video Jule Tanpa Hijab dan Pakai Tank Top, Netizen: Cari Mangsa Baru!

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |06:05 WIB
Viral Video Jule Tanpa Hijab dan Pakai Tank Top, Netizen: Cari Mangsa Baru!
Viral Video Jule Lepas Hijab dan Pakai Tank Top, Netizen: Cari Mangsa Baru! (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Julia Prastini alias Jule kembali menghebohkan publik. Setelah sebelumnya dikaitkan dengan isu perselingkuhan bersama seorang pria bernama Yuka, kini Jule kembali menjadi sorotan usai viral video yang memperlihatkan dirinya tampil tanpa hijab di hadapan publik.

Dalam video yang beredar, salah satunya diunggah akun TikTok siskhaaml_, Jule terlihat berjoget tanpa mengenakan hijab. Ia tampak hanya menggunakan tank top dalam rekaman tersebut.

Berdasarkan informasi yang beredar, video itu diduga sempat diunggah Jule melalui Instagram Story akun pribadinya, @juliaprt7. Namun, unggahan tersebut langsung dihapus tak lama setelah diposting.

Meski telah dihapus, video itu terlanjur direkam layar oleh warganet dan kemudian tersebar luas di media sosial. Banyak netizen menyayangkan sikap Jule yang dinilai semakin terang-terangan membuka hijab.

Sejak kabar perselingkuhannya dengan mantan suami, Daehoon, mencuat, memang sudah beberapa kali beredar foto Jule yang memperlihatkan dirinya tanpa hijab. Namun, kali ini penampilannya dinilai semakin blak-blakan dan seolah tak memedulikan kritik yang datang.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
