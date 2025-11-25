Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Beredar Foto Jule Temani Anak Main di Playground, Netizen: Ternyata Sudah Lepas Hijab

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |06:05 WIB
Beredar Foto Jule Temani Anak Main di Playground, Netizen: Ternyata Sudah Lepas Hijab
Beredar Foto Jule Temani Anak Main di Playground, Netizen: Ternyata Sudah Lepas Hijab (Foto: Instagram)
JAKARTA - Influencer Julia Prastini atau Jule kembali menjadi perhatian publik. Setelah sebelumnya terseret isu perselingkuhan dan proses perceraiannya dengan Na Daehoon, kini beredar video yang menunjukkan dirinya tengah menghabiskan waktu bersama anak-anaknya tanpa mengenakan hijab.

Video yang diunggah oleh akun TikTok @nyari.apa.disini memperlihatkan Jule menemani ketiga buah hatinya bermain di sebuah playground di mal kawasan Jakarta. Dalam rekaman tersebut, Jule tampak mengenakan kaus dan celana panjang hitam, rambutnya diikat ke belakang, serta memakai masker.

“Trio Na ketemu mama,” tulis pengunggah video.

Momen kebersamaan itu memperlihatkan anak-anak Jule tampak ceria bermain dengan sang ibu. Namun, perhatian warganet justru tertuju pada penampilan Jule yang tampil tanpa hijab saat berada di ruang publik.

Jule Lepas Hijab

1 2
      
Telusuri berita women lainnya
