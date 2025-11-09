Advertisement
MOM AND KIDS

Viral! Emak-Emak Ngamuk Rambut Anaknya Dicukur, Warganet: Nggak Gitu Juga Kali

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |06:07 WIB
Viral! Emak-Emak Ngamuk Rambut Anaknya Dicukur, Warganet: Nggak Gitu Juga Kali
Viral! Emak-Emak Ngamuk Rambut Anaknya Dicukur, Warganet: Nggak Gitu Juga Kali
JAKARTA - Viral di media sosial aksi seorang ibu yang tiba-tiba mengamuk di barbershop hingga membuat para pelanggan lain terkejut. Dalam video yang beredar, salah satunya di akun X @Heraloebss, wanita tersebut tampak datang sambil menangis.

Sementara itu, anaknya sudah berada di dalam barbershop dan tengah dipotong rambutnya oleh terapis. Dari keterangan video, dijelaskan bahwa sebelumnya rambut anak tersebut gondrong.

Ayah dari anak itu tidak berkompromi terlebih dahulu dengan istrinya sebelum memutuskan untuk memotong rambut sang anak. Akhirnya, peristiwa itu pun terjadi. Sang ibu datang mengamuk ke barbershop dan berteriak karena tak terima rambut anaknya dipotong.

“Aku nggak mau, nggak mau! Aku nggak izinkan rambut anak dipotong!” teriak wanita itu sambil menangis.

Warganet pun ramai berkomentar di unggahan tersebut. Mereka menilai wanita itu terlalu berlebihan bersikap demikian, padahal rambut sang anak nantinya juga akan tumbuh kembali.

Halaman:
1 2
      
