MOM AND KIDS

Ibu Juga Butuh Istirahat, Ini Cara Sederhana Menikmati Me-time di Tengah Kesibukan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 29 Oktober 2025 |07:37 WIB
Ibu Juga Butuh Istirahat, Ini Cara Sederhana Menikmati Me-time di Tengah Kesibukan
Ibu Juga Butuh Istirahat, Ini Cara Sederhana Menikmati Me-time di Tengah Kesibukan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menjadi orang tua baru adalah fase hidup yang penuh perubahan. Tak hanya soal tanggung jawab baru, tapi juga perubahan fisik, emosional, hingga rutinitas sehari-hari.
Bagi ibu baru, kondisi ini sering kali membuat diri sendiri terabaikan. Perubahan hormon, bentuk tubuh, serta kesibukan mengurus bayi membuat waktu beristirahat terasa sangat langka.

Jangankan untuk menikmati waktu sendiri, bahkan tidur pun kerap menjadi kemewahan. Biasanya, satu-satunya waktu luang bagi ibu baru hanyalah ketika bayi tertidur — dan di saat itulah muncul dilema: akan dipakai untuk tidur, atau menikmati waktu me-time sejenak?

Padahal, menjaga kesehatan mental dan kebahagiaan diri sangat penting agar tetap bisa merawat bayi dengan penuh cinta.
Berikut beberapa tips sederhana agar orang tua baru, terutama ibu, tetap bisa menikmati waktu untuk diri sendiri tanpa rasa bersalah:

Tips Me Time untuk Ibu 

1. Atur waktumu sendiri

Coba luangkan waktu keluar rumah meski sebentar. Bisa untuk berjalan santai, duduk di taman sambil membaca buku, atau sekadar menikmati udara segar.
Aktivitas sederhana seperti ini bisa membantu menenangkan pikiran dan mengembalikan energi.

Halaman:
1 2 3
      
