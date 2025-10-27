Raisa dan Hamish Daud Jalani Co-Parenting Setelah Cerai, Ini yang Harus Dilakukan

Raisa dan Hamish Daud Jalani Co-Parenting Setelah Cerai, Ini yang Harus Dilakukan (Foto: Instagram)

JAKARTA - Penyanyi Raisa buka suara soal kabar perceraiannya dengan aktor Hamish Daud. Sebelumnya, pelantun Serba Salah itu menggugat Hamish ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 22 Oktober 2025, setelah delapan tahun menikah.

Lewat pernyataannya di media sosial, Raisa mengungkap beberapa poin penting pascagugatan perceraiannya dengan Hamish. Salah satunya adalah keputusan untuk tetap kompak menjalankan pola asuh atau co-parenting bersama demi putri mereka, Zalina.

“Hubungan kami tetap baik, meski berubah. Yang tidak akan berubah adalah cinta kami kepada Zalina. Sudah menjadi tugas seumur hidup kami untuk menjaga dan merawat putri kami, dengan terus hadir bersama sebagai co-parents untuk memastikan dia bisa tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang,” tulis Raisa di Instagram-nya, Minggu (26/10/2025).

Apa Itu Co-Parenting?

Melansir Pregnancy Birth and Baby, co-parenting merupakan pola pengasuhan bersama yang mengacu pada bagaimana orang tua berbagi tanggung jawab dalam membesarkan anak-anak mereka.

Hal ini biasanya terjadi setelah perceraian atau perpisahan, namun bisa juga dalam situasi lain — misalnya ketika dua orang memutuskan memiliki dan membesarkan anak bersama tanpa menjalin hubungan.