Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Raisa dan Hamish Daud Jalani Co-Parenting Setelah Cerai, Ini yang Harus Dilakukan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |10:35 WIB
Raisa dan Hamish Daud Jalani Co-Parenting Setelah Cerai, Ini yang Harus Dilakukan
Raisa dan Hamish Daud Jalani Co-Parenting Setelah Cerai, Ini yang Harus Dilakukan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Raisa buka suara soal kabar perceraiannya dengan aktor Hamish Daud. Sebelumnya, pelantun Serba Salah itu menggugat Hamish ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 22 Oktober 2025, setelah delapan tahun menikah.

Lewat pernyataannya di media sosial, Raisa mengungkap beberapa poin penting pascagugatan perceraiannya dengan Hamish. Salah satunya adalah keputusan untuk tetap kompak menjalankan pola asuh atau co-parenting bersama demi putri mereka, Zalina.

“Hubungan kami tetap baik, meski berubah. Yang tidak akan berubah adalah cinta kami kepada Zalina. Sudah menjadi tugas seumur hidup kami untuk menjaga dan merawat putri kami, dengan terus hadir bersama sebagai co-parents untuk memastikan dia bisa tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang,” tulis Raisa di Instagram-nya, Minggu (26/10/2025).

Apa Itu Co-Parenting?

Melansir Pregnancy Birth and Baby, co-parenting merupakan pola pengasuhan bersama yang mengacu pada bagaimana orang tua berbagi tanggung jawab dalam membesarkan anak-anak mereka.

Hal ini biasanya terjadi setelah perceraian atau perpisahan, namun bisa juga dalam situasi lain — misalnya ketika dua orang memutuskan memiliki dan membesarkan anak bersama tanpa menjalin hubungan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/194/3182278/raisa-dufW_large.jpg
3 Gaya OOTD Raisa Saat Manggung Pakai Rok Mini hinga Denim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/612/3180009/rinaldi-rNFw_large.jpg
Profil Rinaldi Nurpratama, Kakak Kandung Raisa yang Jarang Disorot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/629/3179383/raisa-aDEz_large.jpg
Gugat Cerai, Raisa dan Hamish Sepakat Jalani Co-Parenting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/612/3178846/raisa-Wav4_large.jpg
Ini Makna Lagu Love You Longer Milik Raisa yang Gugat Cerai Hamish Daud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/612/3178842/raisa-PiFn_large.jpg
Kenapa Raisa Sering Dipanggil Yaya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/612/3084520/raisa_bagikan_tips_me_time_sederhana_di_tengah_aktivitas_padat-eRKT_large.jpg
Raisa Bagikan Tips Me Time Sederhana di Tengah Aktivitas Padat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement