HOME WOMEN MOM AND KIDS

Gugat Cerai, Raisa dan Hamish Sepakat Jalani Co-Parenting

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 26 Oktober 2025 |14:02 WIB
Gugat Cerai, Raisa dan Hamish Sepakat Jalani Co-Parenting
Gugat Cerai, Raisa dan Hamish Sepakat Terapkan Co-Parenting (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA —  Raisa Andriana dan Hamish Daud sepakat menerapkan co-parenting setelah bercerai. Setelah berbagai spekulasi mencuat, mulai dari hilangnya foto perayaan ulang tahun pernikahan hingga konfirmasi dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Raisa akhirnya buka suara.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @raisa6690, Raisa membenarkan bahwa dirinya telah mengajukan gugatan cerai terhadap Hamish. Ia mengungkap bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui proses panjang dan pertimbangan matang.

“Keputusan ini kami ambil bersama, dan telah cukup lama kami proses dalam ruang pribadi kami masing-masing sebelum akhirnya sampai ke kalian,” tulis Raisa.

Penyanyi berusia 35 tahun itu menjelaskan, perpisahan ini bukan bentuk menyerah, melainkan upaya untuk bersikap bijaksana demi kebaikan bersama, terutama bagi putri mereka, Zalina. Raisa juga menegaskan bahwa hubungannya dengan Hamish tetap baik, dan keduanya sepakat menerapkan pola co-parenting agar tetap hadir untuk buah hati mereka.

“Ini terjadi bukan karena kami menyerah, tapi kami berusaha bijaksana. Terima kasih untuk selalu ada, dengan segala cinta dan pengertian kalian semua,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
