Profil Rinaldi Nurpratama, Kakak Kandung Raisa yang Jarang Disorot

JAKARTA - Profil Rinaldi Nurpratama, kakak kandung Raisa yang jarang disorot. Di tengah isu perceraian Raisa dan Hamish Daud, sosok Rinaldi Nurpratama menjadi sorotan netizen.

Rinaldi dikenal sebagai seorang pengusaha kopi dan pendiri dari Dua Coffee dan Heyo Coffee. Selain berkecimpung di dunia kopi, ia juga merupakan seorang direktur konsultan di bidang minyak dan energi.

Dia aktif menyuarakan hubungan antara kopi, lingkungan, dan krisis iklim, serta kesejahteraan petani lokal.

Rinaldi menempuh pendidikan di bidang teknik perminyakan dan memiliki karier yang sukses di sektor energi sebelum mendirikan bisnis kopinya.

Sosok Rinaldi Nurpratama kerap diunggah Raisa lewat instagram story miliknya. Selain itu, karir dari sang kakak juga terbilang mentereng dan tak kalah dengan sang adik, Raisa.

Dia menjadi direktur pada salah satu perusahaan minyak dan gas yang merupakan pekerjaan yang cukup sulit digapai, mengingat minyak dan gas merupakan kebutuhan penting saat ini.

Kendati demikian, Rinaldi Nurpratama juga diketahui telah memiliki seorang anak yang kerap diunggah lewat media sosial instagram pribadinya @rinaldinurpratama.

Tak hanya itu, dalam instagram dari Rinaldi, terdapat pula pose kebersamaannya dengan sang adik Raisa.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)