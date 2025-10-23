Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenapa Raisa Sering Dipanggil Yaya?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |20:25 WIB
Kenapa Raisa Sering Dipanggil Yaya?
Kenapa Raisa Sering Dipanggil Yaya? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kenapa Raisa sering dipanggil Yaya? Penyanyi lagu Apalah Arti Menunggu, Raisa Andriana, kerap dipanggil Yaya.

Ternyata, Yaya adalah panggilan sayang sejak masa kecil. Nama Yaya berasal dari “Sasa” (panggilan dari orang tua Raisa). Namun karena saat kecil Raisa belum bisa menyebut huruf “S”, yang keluar dari mulutnya adalah “Yaya”.

Bahkan sampai saat ini, beberapa sahabatnya masih memanggilnya dengan sebutan Yaya.

Nama Raisa kini tengah menjadi sorotan karena isu perceraiannya dengan Hamish Daud. Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah membenarkan bahwa penyanyi Raisa Andriana telah melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya, Hamish Daud.

Gugatan cerai itu diajukan oleh Raisa selaku pihak istri sejak 22 Oktober 2025 lalu. Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Abid, mengatakan bahwa gugatan tersebut diajukan ke kantornya secara daring.

Halaman:
1 2
      
