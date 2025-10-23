Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Viral, Momen Menegangkan Bayi Tersedak Hingga Tak Bisa Napas di KA Bengawan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |12:04 WIB
Viral, Momen Menegangkan Bayi Tersedak Hingga Tak Bisa Napas di KA Bengawan
Viral, Momen Menegangkan Bayi Tersedak Hingga Tak Bisa Napas di KA Bengawan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA Viral momen menegangkan bayi tersedak hingga tak bisa napas di KA Bengawan. Unggahan video seorang bayi tersedak susu dalam perjalanan kereta api viral di media sosial.

Penumpang dalam gerbong kereta ikut mengerumuni orang tua dan bayi tersebut. Momen menegangkan ini terjadi di KA ekonomi bengawan relasi Pasar Senen – Purwosari.

Pada pukul 15.20-an, bayi tersedak susu hingga tidak bisa bernapas dan badan membiru. Untungnya, bayi tersebut selamat dan turun di stasiun terdekat.

Saat kejadian, Petugas Customer Services On Train mencari pertolongan ketika mendapat laporan bahwa ada seorang anak yang tersedak. Petugas kemudian menyiarkan informasi melalui sistem audio di dalam kereta untuk mencari bantuan dari penumpang yang memiliki kemampuan medis.

Setelah kondisi anak dinyatakan stabil, penumpang tersebut kemudian diturunkan di Stasiun Gombong untuk mendapatkan pemeriksaan medis di RS PKU Muhammadiyah Gombong.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
Topik Artikel :
Kereta Api Tersedak Susu Bayi Viral
