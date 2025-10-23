Advertisement
MOM AND KIDS

Pemilik Toko Roti Gluten Free Abal-Abal Dilaporkan ke Polda Metro, Kena Pasal Berlapis!

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |13:18 WIB
Pemilik Toko Roti Gluten Free Abal-Abal Dilaporkan ke Polda Metro, Kena Pasal Berlapis!
Pemilik Toko Roti Gluten Free Abal-Abal Dilaporkan ke Polda Metro, Kena Pasal Berlapis! (Foto: Instagram)
JAKARTA - Kasus dugaan penipuan label makanan tengah ramai dibicarakan setelah muncul laporan terhadap toko roti daring Bake n Grind. Toko ini sebelumnya viral di media sosial karena menjual berbagai produk dengan label gluten free, dairy free, sugar free, dan vegan.

Klaim tersebut membuat banyak orang, terutama yang memiliki alergi makanan, merasa aman membeli produknya. Namun ternyata, selama ini toko bakery itu berbohong. Aksinya terungkap setelah seorang pelanggan bernama Felicia Elizabeth mengaku dirugikan.

Felicia merupakan salah satu korban. Ia memiliki anak berusia 17 bulan yang alergi berat terhadap gluten dan produk susu. Ia sempat membeli kue dari Bake n Grind yang diklaim bebas gluten.

Setelah dimakan, anaknya justru mengalami reaksi alergi parah. Merasa curiga, Felicia lalu mengirim sampel kue tersebut ke laboratorium untuk diperiksa.

Hasilnya mengejutkan: produk yang dijual ternyata positif mengandung gluten. Temuan itu membuat Felicia merasa tertipu dan akhirnya membagikan kisahnya melalui akun Instagram pribadinya, @feliz88eliz.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Alergi Penipuan Gluten Free Viral
