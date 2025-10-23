Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini Makna Lagu Love You Longer Milik Raisa yang Gugat Cerai Hamish Daud

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |21:09 WIB
Ini Makna Lagu Love You Longer Milik Raisa yang Gugat Cerai Hamish Daud
Ini Makna Lagu Love You Longer Milik Raisa yang Gugat Cerai Hamish Daud (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ini makna lagu Love You Longer milik Raisa yang gugat cerai Hamish Daud. Makna lagu Love You Longer Raisa adalah tentang arti seseorang yang datang tanpa diduga, membawa kedamaian dalam hidup.

Melansir laman Musikin, bait pertama lagu tersebut menggambarkan kedatangan seseorang yang datang ke dalam hidup dengan cara yang tak terduga, tetapi langsung menerima kekurangan dan ketidakamanan yang ada pada diri pasangan. Kedamaian yang dibawa oleh orang ini membuatnya merasa penuh cinta dan terima kasih.

Kemudian di bagian reff, lagu ini menyampaikan betapa berartinya orang yang hadir dalam hidupnya. Orang tersebut bukan hanya seseorang yang memberikan cinta, tetapi juga kedamaian dan kebahagiaan yang tak ternilai. Ada penyesalan bahwa mereka baru bertemu sekarang, berharap bisa mencintainya lebih lama.

Lalu pada bait kedua, menyoroti bagaimana orang ini telah mengajarkan tentang rasa penerimaan, cinta, dan kebahagiaan, serta mampu mengubah pandangan terhadap diri sendiri menjadi lebih positif.

Nama Raisa kini tengah menjadi sorotan karena isu perceraiannya dengan Hamish Daud. Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah membenarkan bahwa penyanyi Raisa Andriana telah melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya, Hamish Daud.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
