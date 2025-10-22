Viral Bayi Lahir Sambil Pegang Alat Kontrasepsi KB IUD yang Dipakai Ibunya

JAKARTA – Viral seorang bayi lahir sambil memegang alat kontrasepsi KB IUD yang dipakai ibunya. Seorang bayi laki-laki bernama Matheus Gabriel lahir setelah berhasil “mengalahkan” alat kontrasepsi yang dikenal sebagai spiral tembaga atau IUD (intrauterine device).

KB IUD diklaim memiliki efektivitas hingga 99 persen dalam mencegah kehamilan. Ibunya, Queidy Araujo de Oliveira, telah menggunakan spiral tersebut selama sekitar dua tahun dan secara tak terduga ia mengetahui dirinya hamil.

Melansir laman Mirror, Rabu (22/10/2025), IUD merupakan alat kontrasepsi berbentuk kecil menyerupai huruf T yang dimasukkan ke dalam rahim dan bekerja segera setelah pemasangan. Menurut penjelasan NHS (Layanan Kesehatan Nasional Inggris), alat ini mencegah kehamilan dengan melepaskan tembaga ke dalam rahim dan umumnya dapat bertahan selama lima hingga sepuluh tahun.

Namun, seperti yang dialami Queidy, tidak ada kontrasepsi yang benar-benar 100 persen efektif. Ia baru mengetahui kehamilannya saat menjalani pemeriksaan rutin. Karena posisi IUD masih berada di dalam rahim, dokter menilai prosedur untuk mengeluarkannya terlalu berisiko sehingga alat itu dibiarkan tetap di tempatnya selama masa kehamilan.

Selama hamil, Queidy sempat mengalami beberapa komplikasi seperti pendarahan dan pelepasan plasenta. Beruntung, bayi laki-lakinya akhirnya lahir dengan sehat di Rumah Sakit Sagrado Coracao de Jesus, di Neropolis, Brasil.