HOME WOMEN LIFE

Mantan Suami Sia Tuntut Nafkah Rp3,9 Miliar, Ingin Tetap Hidup Mewah Setelah Bercerai

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 16 Oktober 2025 |08:05 WIB
Mantan Suami Sia Tuntut Nafkah Rp3,9 Miliar, Ingin Tetap Hidup Mewah Setelah Bercerai
Mantan Suami Sia Tuntut Nafkah Rp3,9 Miliar, Ingin Tetap Hidup Mewah Setelah Bercerai (Foto: Billboard)
A
A
A

JAKARTA – Mantan suami penyanyi asal Australia, Sia Furler, mengajukan nafkah perceraian sebesar Rp3,9 miliar. Suami Sia, Dan Bernad, pun menjadi sorotan publik karena besarnya tuntutan nafkah yang diajukan.

Dalam dokumen pengadilan yang bocor ke media, Dan mengajukan tuntutan nafkah yang tak sedikit, yaitu sekitar USD 250.856 per bulan atau setara Rp3,9 miliar.

Bernad menilai angka itu bukan sekadar permintaan berlebihan, melainkan upaya mempertahankan “gaya hidup mewah kelas atas” yang selama ini sudah menjadi bagian dari keseharian mereka. Adapun gaya hidup yang dimaksud seperti makan malam di restoran eksklusif hingga liburan dengan jet pribadi.

Pria tersebut juga menyatakan bahwa selama pernikahan, ia sepenuhnya bergantung secara finansial pada Sia. Dalam dokumen pengadilan tertulis: “Saya sepenuhnya bergantung pada Sia secara ekonomi,” demikian dilansir dari The Guardian, Kamis (16/10/2025).

Dan Bernad mengklaim telah berhenti dari profesinya sebagai dokter onkologi dan kehilangan pemasukan setelah Sia berhenti mendanai klinik yang dulu mereka rintis bersama. Selain menuntut nafkah bulanan, Bernad juga meminta tanggung jawab atas biaya pengacara dan audit forensik. Ia menuntut sekitar USD300.000 (Rp4,7 miliar) untuk biaya hukum dan USD200.000 (Rp3,1 miliar) untuk audit forensik.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
