Viral Tempat Makan MBG Dicuci di Air Keruh, Bikin Netizen Geram!

JAKARTA - Viral di media sosial video petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencuci tempat makan dengan air keruh dan tidak higienis. Dalam video tersebut, nampan yang sudah direndam sabun kemudian dibilas di air menggenang.

Video itu dibagikan oleh akun X @neVeraAl0nely__ pada Kamis (2/10/2025). Video tersebut disertai cuitan risiko kesehatan hingga standar yang seharusnya dilakukan untuk mencuci nampan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adapun lokasi dapur SPPG yang terekam dalam video tersebut berada di Cipatat, Bandung Barat.

Tampak dalam video kondisi dapur tersebut tidak higienis. Nampan yang sudah dibersihkan dengan sabun pun dilemparkan ke genangan air yang keruh dan tidak mengalir.

Video tersebut lantas menuai reaksi keras dari warganet. Ada yang menyebut bahwa kasus ini adalah salah satu yang terekspos, namun masih banyak dapur MBG yang tersebar dan tidak diketahui bagaimana standar kesehatannya.

"Ini yang terekspos saja. Sedangkan ada puluhan ribu dapur MBG dalam program ini. Nyuci juga pakai sabun apa? Bahan kimia apa yang terkandung dalam sabun tersebut dan sudah pasti akan menempel terbawa nampan untuk diisi ulang makanan esok harinya. Dah mah airnya kotor, gimana enggak keracunan?," cuit akun @DenasIdn1.

Ada juga yang memberikan komentar bahwa membilas nampan MBG di air yang mengalir saja belum cukup. Pasalnya membersihkan alat makan MBG ini dinilai harus menggunakan mesin khusus yang panasnya berkisar 80-100 derajat celcius.