HOME WOMEN FASHION

Segini Harga Fantastis Koleksi Jam Mewah Wakil Ketua DPR Adies Kadir yang Jadi Sorotan

Gilang Patria Ramadhan Baskoro , Jurnalis-Selasa, 26 Agustus 2025 |16:15 WIB
Segini Harga Fantastis Koleksi Jam Mewah Wakil Ketua DPR Adies Kadir yang Jadi Sorotan (Foto: Instagram)
JAKARTA – Segini harga fantastis koleksi jam mewah Wakil Ketua DPR Adies Kadir yang jadi sorotan. Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Adies Kadir, tengah menjadi sorotan publik usai koleksi jam tangannya mencuri perhatian. Politisi kelahiran Surabaya ini diketahui memiliki beberapa jam tangan mewah dengan nilai tinggi, yang harganya mencapai ratusan juta rupiah per unit.

Berikut deretan koleksi jam mewah Adies Kadir beserta harganya:

1. Rolex Oyster Perpetual Yellow Dial 41mm

Jam tangan ini memiliki desain sederhana dengan ukuran case 41 mm. Terbuat dari material baja tahan karat, jam ini dikenal dengan daya tahan serta tampilan dial berwarna kuning cerah.

Harga: sekitar Rp260 juta (Chrono24).

2. Rolex Sky-Dweller 42mm Black Dial 326238 Oysterflex

Model ini hadir dengan case berdiameter 42 mm berbahan emas 18 karat, dilengkapi bezel bidirectional, kaca safir, serta strap Oysterflex. Selain menampilkan jam dan tanggal, jam ini juga memiliki fitur kalender tahunan dan GMT.

Fitur GMT (Greenwich Mean Time) memungkinkan pengguna untuk membaca dua zona waktu berbeda secara bersamaan. Jarum tambahan pada dial menunjukkan waktu di zona lain, sementara jarum utama tetap menampilkan waktu lokal. Fitur ini biasanya digunakan oleh orang yang sering bepergian lintas negara.

Harga: sekitar Rp580 juta (Chrono24).

 

