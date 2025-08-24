Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Viral! Harga Jam Tangan Aira Yudhoyono Seharga 1 Mobil, Tembus Rp147 Juta

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 25 Agustus 2025 |06:38 WIB
Viral! Harga Jam Tangan Aira Yudhoyono Seharga 1 Mobil, Tembus Rp147 Juta
Viral! Harga Jam Tangan Aira Yudhoyono Bikin Gigit Jari, Seharga 1 Mobil! (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Aira Yudhoyono menjadi sorotan netizen usai menyambangi kediaman musisi Ahmad Dhani. Momen itu terjadi saat Aira juga merayakan ulang tahunnya yang ke-17.

Aira pun tampil cantik dan modis saat berkunjung ke rumah pentolan Dewa 19 ini. Ia bahkan mengenakan perhiasan mewah yakni jam yang melingkar di jarinya.

Menurut pantauan, gelang yang dikenakan Aira merupakan keluaran brand ternama, Bvlgari. Dari Instagram, @fashion__selebritis, Aira mengenakan gelang seri Serpenti Tubogas Lady Watch. Jam tersebut memiliki desain berbentuk seperti ular dengan bahan stainless.

Jam tersebut juga terlihat unik bak perhiasan gelang yang mewah. Warna silver dari jam tersebut juga menambah kesan simple, namun elegan pada penampilan cucu mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Tak hanya jamnya yang elegan, penampilan Aira juga terlihat memukau. Aira mengenakan tube top berwarna hitam dengan rok panjang merah. Outfitnya pun terlihat cocok dengan jam mewah yang ia kenakan.

Tak tanggung-tanggung, jam tangan Aira ini memiliki harga yang sangat fantastis. Jam tersebut bak seharga 1 unit mobil yakni mencapai Rp147 juta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/612/3197293/gas_whipping-kgJK_large.jpg
Lagi Viral Istilah Gas Whipping dan Jadi Sorotan Netizen, Apa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/612/3197221/beruang-peZr_large.jpg
Viral! Seorang Ayah Duel dengan Beruang Ganas Demi Selamatkan Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/25/3197069/viral-pZqI_large.jpg
Viral, Lisa BLACKPINK dan Ma Dong Seok Lagi Syuting Film di Bandung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/612/3196913/viral-VYQP_large.jpg
Viral, Wanita di NTT Tega Tembak Mati Burung Hantu, Gara-Gara Ganggu Waktu Tidurnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/612/3196908/ridwan_kamil-Fbgv_large.jpg
Potret Ridwan Kamil Asyik Main Padel di Bali Usai Bercerai dengan Atalia Praratya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/612/3196768/kim_seon_ho-XJhR_large.jpg
Potret Romantis Kim Seon-ho dan Go Youn-jung di Balik Layar, Bikin Warganet Baper
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement