Viral! Harga Jam Tangan Aira Yudhoyono Seharga 1 Mobil, Tembus Rp147 Juta

JAKARTA - Aira Yudhoyono menjadi sorotan netizen usai menyambangi kediaman musisi Ahmad Dhani. Momen itu terjadi saat Aira juga merayakan ulang tahunnya yang ke-17.

Aira pun tampil cantik dan modis saat berkunjung ke rumah pentolan Dewa 19 ini. Ia bahkan mengenakan perhiasan mewah yakni jam yang melingkar di jarinya.

Menurut pantauan, gelang yang dikenakan Aira merupakan keluaran brand ternama, Bvlgari. Dari Instagram, @fashion__selebritis, Aira mengenakan gelang seri Serpenti Tubogas Lady Watch. Jam tersebut memiliki desain berbentuk seperti ular dengan bahan stainless.

Jam tersebut juga terlihat unik bak perhiasan gelang yang mewah. Warna silver dari jam tersebut juga menambah kesan simple, namun elegan pada penampilan cucu mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Tak hanya jamnya yang elegan, penampilan Aira juga terlihat memukau. Aira mengenakan tube top berwarna hitam dengan rok panjang merah. Outfitnya pun terlihat cocok dengan jam mewah yang ia kenakan.

Tak tanggung-tanggung, jam tangan Aira ini memiliki harga yang sangat fantastis. Jam tersebut bak seharga 1 unit mobil yakni mencapai Rp147 juta.