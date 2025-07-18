Ramai Tren S-Line Garis Merah di Tiktok, Apa Artinya?

VIRAL tren S-Line garis merah yang muncul di atas kepala di media sosial TikTok. Tren ini muncul dari drama dari Korea Selatan yang berjudul S-Line yang baru saja tayang pada 11 Juli 2025. S-Line menarik banyak perhatian para pengguna terutama di sosial media TikTok yang menjadikannya sebuah tren yang saat ini sangat viral.

Apa Sih Tren S-Line di Tiktok itu?

Jika sebelumnya kita mengenal "S-Line" sebagai lekukan tubuh seperti gitar Spanyol, sekarang di TikTok, istilah tersebut merujuk pada garis merah misterius yang muncul di atas kepala seseorang. Drama Korea "S-Line" adalah yang pertama kali menggunakan ide ini. Dalam drakor, garis merah ini ditunjukkan sebagai penanda yang hanya dapat dilihat oleh beberapa orang dan menunjukkan berapa banyak hubungan intim yang pernah dimiliki seseorang.

Konsep ini langsung menyebar luas di TikTok. Para pengguna berlomba-lomba membuat konten yang menampilkan atau membahas tentang garis merah ini. Ada yang mereaksi dengan terkejut, ada yang berakting seolah-olah memiliki garis merah tersebut, dan tak sedikit pula yang membahas implikasi sosial dari konsep unik ini jika benar-benar ada di dunia nyata.

Dampak dan Reaksi dari Netizen

Tren "S-Line" ini memicu banyak diskusi dan pendapat netizen. Banyak orang terhibur dengan gagasan cerita drakor yang baru ini, tetapi ada juga yang khawatir bahwa gagasan serupa dapat menyebabkan stigma dan privasi di dunia nyata.

"merinding banget jiji jg" tulis seorang netizen di kolom komentar akun Tiktok konten kreator bernama @egiismemet1. Sementara yang lain menanggapi dengan santai "ha? gasemua kek gitu juga kali mbak, jangan disamaratakan"