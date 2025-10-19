Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 19 Oktober 2025 |17:30 WIB
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 5 Zodiak yang berspek intel dan punya insting tajam. Zodiak ini terkenal punya insting kuat seperti peramal. Insting atau intuisi merupakan kemampuan untuk mengetahui sesuatu tanpa melibatkan penalaran rasional.

Berdasarkan astrologi, ada beberapa zodiak yang dianugrahi kemampuan ini tanpa perlu dilatih, bahkan mereka tahu hal yang akan terjadi. 


Ini dia lima zodiak yang berspek intel dan punya insting tajam. 

1. Scorpio

Individu yang sangat emosional dan memiliki intuisi yang kuat. Scorpio dapat merasakan tujuan, perasaan, dan niat tersembunyi seseorang, mereka menggunakan intuisi sebagai bentuk perlindungan bagi diri dan orang yang mereka cintai.

2. Virgo

Virgo cenderung mengamati perubahan di sekitarnya, termasuk orang-orang terdekat. Dengan intuisi yang tajam, mereka dapat dengan mudah mengetahui hal-hal yang sebelumnya tersembunyi atau tertutup rapat.

3. Cancer 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Intel Virgo Scorpio Cancer Zodiak
