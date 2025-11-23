4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan

JAKARTA - Empat zodiak yang dikenal implusif dan bersikap spontan. Menurut astrologi, beberapa zodiak memiliki kecenderungan bertindak cepat tanpa banyak pertimbangan. Sifat impulsif ini tidak selalu negatif kadang justru membawa keberuntungan yang tidak disangka. Namun, jika terlalu sering mengambil keputusan tergesa-gesa, ada baiknya belajar menahan diri dan berpikir lebih matang.

Berikut empat zodiak yang dikenal paling spontan dan impulsif menurut astrologi, dirangkum dari Your Tango:

Pisces

Pisces dikenal kreatif, namun mereka juga sering bertindak impulsif dan mengambil keputusan yang tidak tepat. Ketakutan mereka membuat pilihan buruk justru berujung pada pikiran yang kacau, sehingga keputusan yang diambil menjadi semakin tidak terarah. Banyak Pisces terjebak dalam upaya mengekspresikan kreativitasnya, yang terkadang memicu tindakan spontan tanpa rencana.

Aries