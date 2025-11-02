Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |16:10 WIB
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Zodiak yang cocok dengan Scorpio. Cinta yang dimiliki seorang Scorpio kuat, penuh gairah dan tidak tergoyahkan. 

Orang yang berzodiak Scorpio tidak akan mencintai dengan setengah hati saat mereka berkomitmen dengan orang yang diinginkan. Dikenal dengan kedalaman emosinya, Scorpio akan mendambakan hubungan yang intens daripada hubunga yang pendek. Mereka akan berkomitmen untuk menggapai masa depan yang cerah bersama sang kekasih. 

Enggak semua zodiak cocok sama Scorpio. Nah kali ini Okezone akan membahas tentang zodiak yang cocok berpasangan dengan Scorpio. Berikut ulasannya seperti yang dirangkum dari Elite Daily:


Cancer

Seperti halnya Scorpio, Cancer merupakan zodiak berelemen air yang sangat dipengaruhi oleh emosi dalam menjalin hubungan. Ketika Cancer dan Scorpio bersatu, keduanya sama-sama menjunjung tinggi komitmen dan memiliki ikatan emosional yang dalam.

Mereka tidak akan saling menakuti dengan intensitas perasaan, justru saling menunjukkan kasih sayang dengan cara yang tulus. Namun, hubungan antara Scorpio dan Cancer membutuhkan dasar kepercayaan yang kuat agar bisa bertahan lama.

Halaman:
1 2 3
      
