4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat!

JAKARTA - Libra dikenal sebagai zodiak yang menawan, diplomatis, dan mudah bergaul. Mereka punya daya tarik alami yang membuat orang lain betah berada di dekatnya. Dalam hal percintaan, Libra bukan hanya mencari pasangan yang menarik secara fisik, tapi juga seseorang yang bisa diajak berbicara panjang lebar tentang apa saja, mulai dari topik ringan sampai pembahasan mendalam tentang kehidupan.

Menurut astrologi, zodiak yang paling cocok dengan Libra adalah Leo, Gemini, Aquarius, dan Pisces. Keempat zodiak ini disebut memiliki chemistry kuat dan komunikasi yang mengalir alami dengan Libra.

1. Leo

Libra dan Leo adalah pasangan yang sama-sama suka perhatian dan keindahan. Keduanya menikmati momen romantis dan punya selera tinggi terhadap hal-hal indah dalam hidup. Leo yang percaya diri dan berkarisma mampu membuat Libra merasa dikagumi, sementara Libra yang penuh pesona bisa menenangkan sisi dominan Leo. Keduanya bisa menjadi pasangan yang glamor sekaligus harmonis.

2. Gemini

Gemini dan Libra sama-sama dikuasai oleh elemen udara, sehingga hubungan mereka penuh dengan obrolan cerdas dan tawa. Mereka tidak pernah kehabisan topik, bahkan bisa berbicara berjam-jam tanpa merasa bosan. Gemini menyukai cara Libra berpikir logis namun lembut, sedangkan Libra terpesona oleh spontanitas dan kecerdasan Gemini. Kombinasi keduanya menghasilkan hubungan yang ringan, seru, tapi juga penuh makna.

3. Aquarius

Aquarius dan Libra sama-sama idealis dan menghargai kebebasan. Mereka punya cara pandang hidup yang terbuka dan modern. Libra menyukai cara berpikir out of the box Aquarius, sementara Aquarius merasa nyaman dengan energi tenang dan bijaksana Libra. Hubungan mereka sering kali didasari pada komunikasi mendalam, ide besar, dan dukungan satu sama lain untuk berkembang.

4. Pisces

Meski berasal dari elemen yang berbeda, Libra dan Pisces bisa menjadi pasangan yang sangat romantis. Pisces yang lembut dan penuh empati mampu menyentuh sisi emosional Libra yang jarang terlihat. Sementara itu, Libra memberikan keseimbangan dan arah bagi Pisces yang terkadang mudah terbawa perasaan. Keduanya bisa saling melengkapi Pisces dengan hatinya, Libra dengan pikirannya.

Bagi Libra, komunikasi adalah fondasi utama dalam sebuah hubungan. Ketika mereka bisa berbicara dari hati ke hati dengan pasangannya, itulah tanda awal munculnya ketertarikan yang lebih dalam. Jadi, tak heran jika bagi Libra, obrolan panjang bukan sekadar basa-basi, tapi awal dari kisah cinta yang berpotensi bertahan lama.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)