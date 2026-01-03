Deretan Zodiak yang Diprediksi Bakal Menikah di 2026

JAKARTA – Pernikahan merupakan ikatan indah yang menyatukan dua jiwa dan kerap dikaitkan dengan pengaruh pergerakan bintang. Memasuki tahun 2026, konfigurasi kosmik disebut membawa energi cinta, stabilitas, dan komitmen bagi sejumlah zodiak. Tak heran, banyak orang mulai bertanya-tanya apakah tahun tersebut menjadi momen tepat untuk melangkah ke jenjang pernikahan.

Berikut deretan zodiak yang diprediksi memiliki peluang besar menikah pada 2026 yang dilansir dari Asttrolok Institute.

1. Taurus: Komitmen Jadi Prioritas

Bagi Taurus, tahun 2026 membawa stabilitas emosional yang kuat. Susunan planet di pertengahan tahun menyoroti hubungan jangka panjang dan peluang pernikahan. Bagi yang telah menjalin hubungan cukup lama, tahun ini bisa menjadi momen resmi menuju pelaminan.

Sementara itu, Taurus yang masih lajang berpeluang bertemu sosok istimewa antara April hingga Juli. Venus, planet penguasa Taurus, diyakini memperkuat pesona dan koneksi emosional yang mendalam.

2. Cancer: Tahun Emas Ikatan Emosional