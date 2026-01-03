Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Deretan Zodiak yang Diprediksi Bakal Menikah di 2026

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |20:39 WIB
Deretan Zodiak yang Diprediksi Bakal Menikah di 2026
Deretan Zodiak yang Diprediksi Bakal Menikah 2026 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Pernikahan merupakan ikatan indah yang menyatukan dua jiwa dan kerap dikaitkan dengan pengaruh pergerakan bintang. Memasuki tahun 2026, konfigurasi kosmik disebut membawa energi cinta, stabilitas, dan komitmen bagi sejumlah zodiak. Tak heran, banyak orang mulai bertanya-tanya apakah tahun tersebut menjadi momen tepat untuk melangkah ke jenjang pernikahan.

Berikut deretan zodiak yang diprediksi memiliki peluang besar menikah pada 2026 yang dilansir dari Asttrolok Institute.

1. Taurus: Komitmen Jadi Prioritas

Bagi Taurus, tahun 2026 membawa stabilitas emosional yang kuat. Susunan planet di pertengahan tahun menyoroti hubungan jangka panjang dan peluang pernikahan. Bagi yang telah menjalin hubungan cukup lama, tahun ini bisa menjadi momen resmi menuju pelaminan.

Sementara itu, Taurus yang masih lajang berpeluang bertemu sosok istimewa antara April hingga Juli. Venus, planet penguasa Taurus, diyakini memperkuat pesona dan koneksi emosional yang mendalam.

2. Cancer: Tahun Emas Ikatan Emosional

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/612/3192174/zodiak-9SH1_large.jpg
5 Zodiak Ini Diprediksi Makin Sial di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement