Ide Hadiah Valentine yang Cocok Sesuai Zodiak

JAKARTA - Hari Valentine sudah dekat. Mungkin Anda ingin membeli kartu ucapan dan buket bunga sepulang kerja, apalagi jika masih bingung memilih hadiah untuk pasangan. Supaya tidak salah pilih, coba sesuaikan hadiah dengan zodiaknya.

Setiap zodiak punya kepribadian yang berbeda. Ada yang suka bunga, ada yang lebih senang perhiasan, puisi, atau bahkan liburan singkat. Dengan mengetahui zodiaknya, Anda bisa lebih mudah memilih hadiah yang berkesan dan tak terlupakan. Simpan daftar ini agar Anda tidak kehabisan ide!

Aries

Aries suka tantangan dan hal yang seru. Jadi, jangan hanya memberi cokelat berbentuk hati. Ajak mereka ke taman hiburan, naik roller coaster, atau road trip spontan. Reservasi di restoran baru juga bisa jadi pilihan. Untuk hadiah, pilih lilin mewah, perhiasan mencolok, atau barang berwarna merah terang.

Taurus

Taurus suka kenyamanan dan kemewahan. Mengajak mereka ke restoran mewah memang menarik, tapi memasak makanan spesial di rumah akan terasa lebih romantis. Tambahkan lilin dan musik lembut. Untuk hadiah, jubah mandi lembut, seprai satin, cokelat lezat, atau voucher spa pasti membuat mereka senang.

Gemini

Gemini mudah bosan, jadi Anda harus kreatif. Ajak mereka ke festival film, museum, atau liburan singkat ke kota terdekat. Buku puisi atau novel menarik juga cocok. Hadiah seperti lotion berkualitas atau manikur bersama bisa jadi pilihan unik.

Cancer