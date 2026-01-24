Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak Pisces 2026: Karier, Asmara, Keuangan dan Kesehatan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |14:30 WIB
Ramalan Zodiak Pisces 2026: Karier, Asmara, Keuangan dan Kesehatan
Ramalan Zodiak Pisces 2026: Karier, Asmara, Keuangan dan Kesehatan (Foto: Freepik)
JAKARTA – Ramalan zodiak Pisces 2026 membawa kabar baik setelah beberapa tahun penuh ujian. Sejak 2023, Pisces berada di bawah pengaruh Saturnus, planet disiplin dan tanggung jawab, yang kerap menghadirkan tekanan emosional dan pembelajaran hidup yang berat. Namun, titik terang akhirnya datang pada 13 Februari 2026, saat Saturnus resmi meninggalkan Pisces dan masuk ke Aries.

Perpindahan ini menandai berakhirnya fase berat selama puluhan tahun. Tahun 2026 menjadi periode pemulihan, penguatan diri, dan awal baru bagi Pisces baik dalam karier, keuangan, asmara, maupun kesehatan mental.

Melansir yourtango, pada paruh pertama 2026 menjadi fase damai dan reflektif. Kreativitas dan sisi romantis Pisces mengalir dengan lebih ringan. Sementara itu, paruh kedua tahun akan mendorong Pisces untuk mulai merealisasikan mimpi besar dengan langkah yang lebih terstruktur.

Ramalan Keuangan Pisces 2026

Urusan finansial menjadi fokus utama Pisces di tahun ini. Dengan Saturnus memasuki rumah keuangan sejak Februari, pola hidup boros dan belanja impulsif mulai ditinggalkan.

Tahun 2026 mendorong Pisces untuk:

  • Membuat anggaran keuangan
  • Menabung secara konsisten
  • Menyadari nilai profesional diri

Keberuntungan finansial datang saat Pisces disiplin. Menjelang akhir tahun, kondisi keuangan akan terasa lebih stabil dan aman dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Ramalan Karier Pisces 2026

