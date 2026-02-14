Ramalan Zodiak Gemini 2026: Karier, Asmara, Keuangan dan Kesehatan

JAKARTA - Tahun 2026 menjadi momen “reset” bagi Gemini. Energi besar dari pergerakan Jupiter membawa fase perubahan penting yang membentuk perjalanan karier, cinta, keuangan, hingga kesehatan Anda sepanjang tahun.

- Karier

Awal tahun menjadi periode peningkatan keterampilan dan pembuktian diri. Disiplin dan kerja keras Anda mulai membuahkan hasil. Meski atasan terasa lebih ketat, rasa percaya diri tetap tinggi.

Paruh kedua tahun membuka peluang perjalanan dinas, bahkan tugas luar negeri. Reputasi meningkat dan dedikasi Anda mendapat pengakuan. Semua pengalaman 2026 akan menjadi fondasi penting bagi perkembangan karier jangka panjang.

- Keuangan