JAKARTA - Para astrolog memperingatkan tahun 2026 akan membawa cobaan berat bagi Scorpio. Menurut ramalan para ahli, perwakilan zodiak ini akan menghadapi kesulitan emosional dan finansial, serta kemungkinan masalah dalam kehidupan pribadi mereka.
Bulan-bulan musim panas dan musim gugur akan sangat menegangkan, ketika pengaruh planet akan memperparah konflik internal dan stres. Mengutip Times of India, para astrolog menyarankan Scorpio untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan terlebih dahulu, menghindari keputusan impulsif, dan memperhatikan kesehatan mental.