HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak Ini Diprediksi Makin Sial di 2026

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |19:54 WIB
5 Zodiak Ini Diprediksi Makin Sial di 2026
5 Zodiak Ini Diprediksi Makin Sial 2026 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Para astrolog memperingatkan tahun 2026 akan membawa cobaan berat bagi Scorpio. Menurut ramalan para ahli, perwakilan zodiak ini akan menghadapi kesulitan emosional dan finansial, serta kemungkinan masalah dalam kehidupan pribadi mereka.

Bulan-bulan musim panas dan musim gugur akan sangat menegangkan, ketika pengaruh planet akan memperparah konflik internal dan stres. Mengutip Times of India, para astrolog menyarankan Scorpio untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan terlebih dahulu, menghindari keputusan impulsif, dan memperhatikan kesehatan mental.

Berikut zodiak yang diprediksi sial di 2026:

  • Cancer: Mungkin akan menghadapi beban kerja yang berat, tetapi dapat mencapai kesuksesan dengan tindakan yang bijaksana; menabung mungkin akan sulit.
  • Virgo: Juga terdaftar sebagai zodiak yang mungkin mengalami tantangan.
  • Capricorn: Mungkin akan menghadapi kesulitan yang membutuhkan pendekatan strategis.
  • Pisces: Zodiak lain yang diprediksi akan menghadapi masa-masa yang lebih sulit.
  • Scorpio: Tahun ini membawa introspeksi mendalam, masalah hubungan, dan potensi stres, terutama di musim panas dan musim gugur, yang membutuhkan ketenangan serta keputusan bijak.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
