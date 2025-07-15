Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Sahdan Arya Gen Z Jadi Ketua RT

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |17:47 WIB
Viral! Sahdan Arya Gen Z Jadi Ketua RT
Viral! Sahdan Arya, Gen Z Jadi Ketua RT Termuda (Foto: Okezone)
A
A
A

VIRAL Sahdan Arya Maulana jadi sorotan warganet karena menjadi ketua RT 07 RW 08 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Ia masih menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jurusan Teknik Industri, Semester 4.

Sahdan terpilih dalam pemilihan langsung pada 25 Mei 2025. Ia meraih hasil 126 suara sedangkan lawannya hanya memperoleh 17 suara.

ketua RT

“Hasil suara ya lumayan banyak, dan Alhamdulillahnya kita menang waktu itu, kita mendapatkan suara itu total 126 suara dan paslon lain 17 suara dari jumlah 160 suara warga,” ujar Sahdan saat di wawancarai oleh Okezone, Selasa (15/7/2025).

Sahdan mendapatkan dorongan dan bimbingan dari bapaknya dalam mencalonkan menjadi ketua RT, selain kuliah di jurusan Teknik Industri, Sahdan kini memimpin lingkungan berisi sekitar 150 kepala keluarga atau 750 jiwa.

 

