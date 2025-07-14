7 Cara Memberi Tahu Anak saat Orangtua Bercerai

TUJUH cara memberi tahu anak saat orang tua bercerai. Salah satu hal sulit saat ingin bercerai adalah bagaimana cara memberi tahu ke anak. Sebab, orangtua pasti takut anaknya akan sedih, kecewa dan menyalahkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, untuk memberi tahu anak mengenai hal ini harus dilakukan dengan tenang, jujur dan lembut.

Perceraian orangtua tidak hanya berdampak pada mereka tetapi juga akan berdampak pada anak. Oleh karena itu, banyak orangtua yang merasa kesulitan untuk memberi tahu ke anaknya bahwa mereka telah bercerai.



Konselor Pernikahan Shofiy Yusro, S.Psi menjabarkan tujuh cara memberi tahu anak saat orangtua bercerai. Berikut penjelasannya:

1. Siapkan Dulu Diri Orangtua

Ketika berbicara pada anak mengenai perceraian siapkan dan tenangkan diri terlebih dahulu, jangan menyampaikannya saat masih emosi dan sepakati dengan pasangan apa saja yang harus dijelaskan pada anak, jangan saling menjelekkan agar anak tidak bigung dan merasa ditarik ke satu pihak.

2. Pilih Waktu & Tempat yang Tenang

Ketika membicarakan hal yang cukup sensitif ini dengan anak pilih waktu dan tempat yang tenang dan nyaman agar anak dan orangtua dapat lebih leluasa membahas hal ini berdua serta jangan ajak bicara ketika anak sedang capek, sedih atau terburu-buru.