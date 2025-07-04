Bocah SD Kelas 2 Ini Mulai Menabung Demi Modal Nikah, Netizen: Pikirannya Sudah 20 Tahun ke Depan!

Bocah SD Kelas 2 Ini Mulai Menabung Demi Modal Nikah, Netizen: Pikirannya Sudah 20 Tahun ke Depan! (Foto: Instagram)

JAKARTA – Media sosial kembali dihebohkan dengan video viral menggemaskan sekaligus menginspirasi dari seorang bocah laki-laki kelas 2 SD yang mengaku sudah mulai menabung demi modal pernikahannya kelak. Video yang dikutip oleh akun Instagram @nyinyir_update_official pada Jumat (4/7/2025), sontak mencuri perhatian warganet dari berbagai kalangan.

Dalam video tersebut, sang anak dengan polosnya menjelaskan motivasinya untuk mulai menabung sejak dini. Ia menceritakan pengalaman singkatnya saat bertemu seorang pria dewasa yang belum menikah.

Bocah SD Kelas 2 Ini Mulai Menabung Demi Modal Nikah, Netizen: Pikirannya Sudah 20 Tahun ke Depan!

“Semalam aku ketemu om-om dan nanya kenapa belum nikah, katanya soal biaya untuk nikah sekarang mahal. Jadi aku nabung buat nikah biar aku nggak capek nyari duit. Kalau biaya sekolah itukan tugas Bunda,” ucap bocah tersebut.

Pernyataan spontan tapi visioner itu memantik gelombang komentar positif dan apresiasi dari para pengguna media sosial. Banyak yang menganggap bahwa si bocah memiliki pemikiran jauh lebih dewasa dibandingkan usianya.

Netizen: Calon Suami Idaman?

Unggahan ini langsung dibanjiri komentar yang tak hanya menyoroti kepolosan si anak, tetapi juga kedewasaan pola pikirnya. Akun @kik*** berkomentar, “Pikiranmu sungguh sudah maju 20 tahun ke depan. Orang-orang mah cuma 5 tahun ke depan.”

Sementara akun @mah*** menyebut, “Calon lelaki yang akan meratukan istrinya nih.”

Tak sedikit pula yang menyoroti perspektif anak tersebut terhadap tanggung jawab finansial, seperti komentar dari akun @nur***, “Bener ananya, Bun. Pendidikan itu tugas orangtua, bukan anaknya. Semangatin dulu ajalah, berarti dia ada goals yang pengen dicapai dari hasil tabungan sendiri.”