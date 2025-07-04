Waduh! Pacu Jalur Diklaim Negara Tetangga usai Viral dan Ditiru Netizen Dunia

JAKARTA - Olahraga tradisional pacu jalur belakangan jadi perbincangan netizen bahkan kini berhasil go international. Tradisi asal Riau itu menghebohkan netizen usai bocah laki-laki yang melakukan tarian ikonik di atas perahu panjang itu.

Di tengah momen viral pacu jalur, netizen Indonesia dibuat geram lantaran banyak warganet negara tetangga yang meng-klaim olahraga tersebut. Menurut penelurusan Okezone, Jumat (4/7/2025), banyak netizen dari Malaysia hingga Fillipina meng-klaim budaya asli Indonesia ini.

“It’a called pacu jalur originated from Malaysia,” tulis akun @ri********.

“Pacu jalur from Malaysia,” @kr*******.

“It’s called pacu jalur from Philipines,” tambah @a******.

Komentar netizen itu terlihat bertebaran di sejumlah akun TikTok yang mengunggah momen olahraga pacu jalur dan tarian yang ramai disebut ‘aura farming’ ini. Bahkan, banyak pula netizen negara tetanga yang mengakui olahraga pacu jalur dari negara mereka di akun resmi klub sepak bola @psg.

“Ini pacu jalur, tradisi dari kami Malaysia,” tulis @na*****.

“Pacu jalur berasal dari Malaysia sejak tahun 50-an,” tambah @ja******.

Momen banyaknya warganet negara tetangga yang meng-klaim olahraga pacu jalur ini sontak membuat netizen Indonesja geram. Mereka pun tak terima tradisi dari Tanah Air ini diakui negara lain di tengah mendunianya olahraga tersebut.