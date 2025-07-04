Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Waduh! Pacu Jalur Diklaim Negara Tetangga usai Viral dan Ditiru Netizen Dunia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |11:21 WIB
Waduh! Pacu Jalur Diklaim Negara Tetangga usai Viral dan Ditiru Netizen Dunia
Waduh! Pacu Jalur Diklaim Negara Tetangga usai Viral dan Ditiru Netizen Dunia
A
A
A

JAKARTA - Olahraga tradisional pacu jalur belakangan jadi perbincangan netizen bahkan kini berhasil go international. Tradisi asal Riau itu menghebohkan netizen usai bocah laki-laki yang melakukan tarian ikonik di atas perahu panjang itu.

Di tengah momen viral pacu jalur, netizen Indonesia dibuat geram lantaran banyak warganet negara tetangga yang meng-klaim olahraga tersebut. Menurut penelurusan Okezone, Jumat (4/7/2025), banyak netizen dari Malaysia hingga Fillipina meng-klaim budaya asli Indonesia ini.

Waduh! Pacu Jalur Diklaim Negara Tetangga usai Viral dan Ditiru Netizen Dunia
Waduh! Pacu Jalur Diklaim Negara Tetangga usai Viral dan Ditiru Netizen Dunia

“It’a called pacu jalur originated from Malaysia,” tulis akun @ri********.

“Pacu jalur from Malaysia,” @kr*******.

“It’s called pacu jalur from Philipines,” tambah @a******.

Komentar netizen itu terlihat bertebaran di sejumlah akun TikTok yang mengunggah momen olahraga pacu jalur dan tarian yang ramai disebut ‘aura farming’ ini. Bahkan, banyak pula netizen negara tetanga yang mengakui olahraga pacu jalur dari negara mereka di akun resmi klub sepak bola @psg.

Waduh! Pacu Jalur Diklaim Negara Tetangga usai Viral dan Ditiru Netizen Dunia
Waduh! Pacu Jalur Diklaim Negara Tetangga usai Viral dan Ditiru Netizen Dunia

“Ini pacu jalur, tradisi dari kami Malaysia,” tulis @na*****.

“Pacu jalur berasal dari Malaysia sejak tahun 50-an,” tambah @ja******.

Momen banyaknya warganet negara tetangga yang meng-klaim olahraga pacu jalur ini sontak membuat netizen Indonesja geram. Mereka pun tak terima tradisi dari Tanah Air ini diakui negara lain di tengah mendunianya olahraga tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement