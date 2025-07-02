Momen Dean Peserta COC yang Pertama Jawab Tantangan Harmonic Math, Netizen: Kalau di Situ Pura-Pura Kesurupan

JAKARTA - Setelah sukses dengan musim pertamanya, Clash of Champions (COC) kini kembali hadir dengan Season 2. Dalam episode perdana, warganet dibikin salah fokus dengan salah satu peserta COC, Dean Hartono. Ia berhasil menyelesaikan tantangan Harmonic Math dengan begitu cepat, momen ini pun langsung menuai beragam reaksi lucu dari netizen.

Dalam video yang diunggah di akun YouTube @Ruangguru, Rabu (2/6/2025), seluruh peserta tampak bersiap menghadapi babak pertama yang menguji kemampuan berhitung mereka. Pada tantangan pertama disebut dengan Harmonic Math, dimana para peserta harus menyelesaikan deretan soal operasi matematika yang dibacakan melalui audio, tanpa bantuan alat hitung apa pun.

Pada babak ini, pintar berhitung saja tak cukup, peserta juga dituntut memiliki strategi yang kuat dan pentingnya menjaga konsentrasi di tengah tekanan waktu. Setelah beberapa menit berlalu dan angka-angka masih terus berjalan, tiba-tiba salah satu peserta, Dean Hartono maju ke depan untuk menginput jawabannya.

Mengejutkannya hasil jawaban yang ia input benar, sehingga momen ini membuat para peserta lain tercengang. Berkat keberhasilannya di tantangan pertama, Dean berhasil lolos tanpa harus mengikuti babak Death Match COC.

Dean Hartono merupakan mahasiswa Institut Teknologi Bandung dengan jurusan Aktuaria. Ia dikenal dengan segudang prestasi di bidang akademik, mulai dari berhasil menyabet medali perunggu di ajang International Physics Olympiad (IPhO) yang digelar di Lithuania. Tak hanya itu, Dean juga sempat meraih medali perak dari Asian Physics Olympiad (APhO) di Taiwan, dan meraih gelar Absolute Winner serta Gold Medal dalam Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (ONMIPA) bidang Fisika.

Momen mengejutkan ini ramai dibicarakan oleh warganet, dan banyak dari mereka yang mengunggah kembali di akun media sosial. Salah satunya akun Instagram @folkshitt yang membagikan potongan video detik-detik saat Dean menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar. Lucunya, komentar dalam unggahan tersebut dipenuhi dengan komentar-komentar kocak dari netizen.