Tips Jaga Mood Biar Enggak Males-malesan ke Kantor saat Hujan

JAKARTA – Saat hujan datang, sering kali terjadi perubahan mood atau perasaan yang cukup drastis, seperti merasa risih dan malas. Bahkan, ketika berada di rumah saat hujan turun, tak jarang seseorang bingung menentukan aktivitas apa yang bisa dilakukan agar rasa malas dan mood buruk tersebut hilang.

Pakar psikolog klinis forensik, Kasandra Putranto, membagikan sejumlah tips aktivitas yang bisa membantu meningkatkan mood secara psikologis saat hujan datang.

Ia menjelaskan bahwa aktivitas sederhana pun dapat membantu meningkatkan suasana hati saat hujan, bahkan bermanfaat bagi kesehatan mental. Salah satunya adalah tetap berada di bawah paparan cahaya buatan ketika kondisi lingkungan menjadi gelap akibat hujan.

Paparan cahaya pada tubuh dapat membantu menjaga produksi serotonin, yaitu hormon yang berperan dalam memperbaiki mood, termasuk mencegah depresi musiman seperti yang kerap terjadi saat musim hujan.

“Buka jendela, nyalakan lampu terang, atau duduk di area rumah yang paling banyak mendapatkan cahaya alami,” kata Kasandra.

Selain itu, seseorang juga disarankan mendengarkan musik yang disukai atau yang memiliki makna personal. Hal ini dapat membantu perasaan menjadi lebih tenang dan rileks.

“Musik terbukti menurunkan hormon stres (kortisol) dan meningkatkan relaksasi emosional,” ujarnya.