Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tips Jaga Mood Biar Enggak Males-malesan ke Kantor saat Hujan

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |08:13 WIB
Tips Jaga Mood Biar Enggak Males-malesan ke Kantor saat Hujan
Tips Jaga Mood Biar Enggak Males-malesan ke Kantor saat Hujan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Saat hujan datang, sering kali terjadi perubahan mood atau perasaan yang cukup drastis, seperti merasa risih dan malas. Bahkan, ketika berada di rumah saat hujan turun, tak jarang seseorang bingung menentukan aktivitas apa yang bisa dilakukan agar rasa malas dan mood buruk tersebut hilang.

Pakar psikolog klinis forensik, Kasandra Putranto, membagikan sejumlah tips aktivitas yang bisa membantu meningkatkan mood secara psikologis saat hujan datang.

Ia menjelaskan bahwa aktivitas sederhana pun dapat membantu meningkatkan suasana hati saat hujan, bahkan bermanfaat bagi kesehatan mental. Salah satunya adalah tetap berada di bawah paparan cahaya buatan ketika kondisi lingkungan menjadi gelap akibat hujan.

Paparan cahaya pada tubuh dapat membantu menjaga produksi serotonin, yaitu hormon yang berperan dalam memperbaiki mood, termasuk mencegah depresi musiman seperti yang kerap terjadi saat musim hujan.

“Buka jendela, nyalakan lampu terang, atau duduk di area rumah yang paling banyak mendapatkan cahaya alami,” kata Kasandra.

Selain itu, seseorang juga disarankan mendengarkan musik yang disukai atau yang memiliki makna personal. Hal ini dapat membantu perasaan menjadi lebih tenang dan rileks.

“Musik terbukti menurunkan hormon stres (kortisol) dan meningkatkan relaksasi emosional,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/25/3197074/banjir-UzkW_large.jpg
Cuaca Buruk! Ini 5 Tips Aman Berkendara di Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/25/3195313/hujan-9u0r_large.jpg
5 Tips Nyaman Naik Angkutan Umum di Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/482/3193002/flu-f7zD_large.jpg
Musim Hujan di Awal Tahun, Ini 5 Tips Tetap Sehat saat Cuaca Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/482/3184354/hujan-bnqP_large.jpg
Musim Hujan Bikin Anak Rentan Batuk, Ini Tips Mengatasinya di Rumah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/482/3177948/hujan-HaKT_large.jpg
Hati-Hati Air Hujan di Jakarta Mengandung Mikroplastik, Ini Bahayanya untuk Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/612/3156934/rumah-xE1P_large.jpeg
5 Tips Menjaga Rumah di Musim Hujan, Biar Enggak Jamuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement