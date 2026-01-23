Cuaca Buruk! Ini 5 Tips Aman Berkendara di Musim Hujan

JAKARTA – Hujan deras masih melanda sejumlah wilayah Jabodetabek sejak pagi hingga siang hari. Meski hujan deras disertai banjir di beberapa wilayah, para pekerja dan pengendara tetap harus menerjang kondisi tersebut.

Musim hujan ini sering kali menjadi tantangan bagi pengendara. Jalanan licin, jarak pandang terbatas, dan cuaca yang tak menentu bisa meningkatkan risiko kecelakaan.

Supaya tetap aman dan nyaman di perjalanan, ada beberapa tips yang bisa dilakukan agar pengendara tetap selamat meski di musim hujan. Berikut lima tips penting yang wajib diperhatikan, dirangkum Jumat (23/1/2026).

1. Periksa Kondisi Kendaraan Sebelum Berangkat

Pastikan kendaraan dalam kondisi prima. Periksa rem, lampu, wiper, ban, dan tekanan angin. Ban yang sudah aus sangat berbahaya di jalan licin karena mudah tergelincir. Untuk pengendara motor, pastikan jas hujan tidak mengganggu keseimbangan atau roda.

2. Kurangi Kecepatan dan Jaga Jarak Aman

Saat hujan, daya cengkeram ban ke aspal berkurang. Mengemudi dengan kecepatan lebih rendah memberi waktu reaksi yang lebih baik jika terjadi hal tak terduga. Selain itu, jaga jarak aman dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan mendadak.

3. Nyalakan Lampu Kendaraan