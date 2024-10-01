Viral Bocah TK Ini Dijemput Anjing saat Pulang Sekolah, Dibawa Pakai Gerobak

ORANG TUA biasanya kerap mengantar atau menjemput langsung ketika anak mereka berangkat dan pulang sekolah. Beberapa diantara mereka juga kerap mengandalkan pengasuh untuk mengantar jemput anak ke sekolah.

Namun, apa jadinya, jika urusan antar-jemput anak ke sekolah diandalkan ke seekor anjing? Seperti yang dilakukan oleh seorang bocah perempuan di Cina yang kisahnya belakangan viral di media sosial.

Pasalnya, bocah yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak tersebut dipercayakan sang orangtua untuk diantar jemput ke sekolah oleh anjing peliharaannya yang bernama ‘Barton’.

Video yang menampilkan momen ketika Barton mengantar jemput bocah perempuan tersebut ke sekolah belakangan viral di media sosial. Dalam video yang beredar, anjing Golden Retriever berusia 2 tahun itu tampak setia menunggu bocah perempuan itu di depan sekolahnya.

Menariknya, anjing pintar itu tampak siap dengan sebuah gerobak kecil di sampingnya. Saat keluar dari sekolah, bocah perempuan itu lantas menaiki gerobak yang dikendarai oleh anjing tersebut.

Sepanjang jalan, Barton tampak membawa gerobak tersebut dengan tali yang ia sangkutkan di antara kepala dan bahunya sambil berlari. Anjing tersebut bahkan terlihat hapal dengan jalan hingga sampai menuju rumah sang bocah.

Melansir dari laman South China Morning Post, momen ketika Barton mengantar bocah perempuan itu direkam langsung oleh salah seorang guru di sekolahnya.

“Saya melihat orang tua membawa seekor anjing peliharaan untuk menjemput anaknya. Saya mengambil video karena menurut saya adegan itu menyenangkan,” kata guru tersebut.

“Interaksi di antara mereka penuh cinta dan kehangatan,” imbuhnya.