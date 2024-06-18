Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Makeup Gaya Flawless Bikin Mikha Tambayong Merasa Lebih Cantik

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |22:40 WIB
Makeup Gaya Flawless Bikin Mikha Tambayong Merasa Lebih Cantik
Makeup flawless favorit Mikha Tambayong, (Foto: Instagram @miktambayong)
MIKHA Tambayong mengaku, kesibukan yang luar biasa menuntutnya untuk menggunakan makeup hampir setiap hari. Nah, dari sekian banyak style atau gaya makeup yang ada, gaya makeup apa yang paling dia sukai?

Ternyata staf ahli Menpora tersebut, mengaku gaya makeup flawless look adalah favoritnya sehari-hari. Apa alasannya?

 BACA JUGA:

"Saya suka dengan flawless look. Jadi, kulit wajah saya tetap terlihat natural. Sekali pun saya suka tampilan makeup flawless, tapi lipstik tidak pernah lupa bawa dan saya termasuk orang yang suka lipstik warna menyala, supaya terlihat statement dan bikin lebih percaya diri,” tutur Mikha kala ditemui MNC Portal Indonesia di gelaran ULTIMA II: Wonderwear Professional Makeup Challenge (WPMC) 2024, di SCBD, Jakarta, Selasa (18/6/2024)

 BACA JUGA:

(Foto: MPI/ Heru Haryono) 

Namun Mikha sadar bahwa untuk bisa mendapatkan tampilan makeup flawless yang paripurna, kunci utamanya adalah kesehatan kulit wajah itu sendiri. Makanya, dia pun memastikan kesehatan kulit wajah dengan tepat.

Halaman:
1 2
      
