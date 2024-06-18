Makeup Gaya Flawless Bikin Mikha Tambayong Merasa Lebih Cantik

MIKHA Tambayong mengaku, kesibukan yang luar biasa menuntutnya untuk menggunakan makeup hampir setiap hari. Nah, dari sekian banyak style atau gaya makeup yang ada, gaya makeup apa yang paling dia sukai?

Ternyata staf ahli Menpora tersebut, mengaku gaya makeup flawless look adalah favoritnya sehari-hari. Apa alasannya?

"Saya suka dengan flawless look. Jadi, kulit wajah saya tetap terlihat natural. Sekali pun saya suka tampilan makeup flawless, tapi lipstik tidak pernah lupa bawa dan saya termasuk orang yang suka lipstik warna menyala, supaya terlihat statement dan bikin lebih percaya diri,” tutur Mikha kala ditemui MNC Portal Indonesia di gelaran ULTIMA II: Wonderwear Professional Makeup Challenge (WPMC) 2024, di SCBD, Jakarta, Selasa (18/6/2024)

Namun Mikha sadar bahwa untuk bisa mendapatkan tampilan makeup flawless yang paripurna, kunci utamanya adalah kesehatan kulit wajah itu sendiri. Makanya, dia pun memastikan kesehatan kulit wajah dengan tepat.