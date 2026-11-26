Bukan Sekadar Penyegar Wajah, Toner Punya Peran Penting Menjaga Hidrasi Kulit

JAKARTA – Toner kerap dianggap sebagai tahapan tambahan dalam rutinitas perawatan wajah. Padahal, produk yang digunakan setelah mencuci muka ini memiliki fungsi untuk membantu menjaga kelembapan sekaligus mempersiapkan kulit sebelum menerima rangkaian skincare berikutnya.

Pemilihan toner pun tidak bisa dilakukan sembarangan. Kandungan bahan aktif, kondisi kulit, hingga potensi iritasi menjadi sejumlah hal yang perlu diperhatikan agar penggunaannya memberikan manfaat sesuai kebutuhan.

R&D Luna Luxe, Nafira Permata, menjelaskan toner memiliki karakteristik formulasi yang berbeda-beda. Ada produk yang lebih mengutamakan hidrasi, sementara lainnya diformulasikan untuk membantu merawat tampilan warna kulit.

“Penggunaan toner setelah mencuci muka itu penting untuk mempersiapkan kondisi kulit sebelum masuk ke tahapan skincare berikutnya. Setiap produk punya fokus formulasi yang berbeda, misalnya ada yang mengutamakan hidrasi dan ada juga yang fokus merawat tampilan warna kulit,” ujar Nafira dalam keterangan tertulis, Kamis (26/11/2026).

Hidrasi Jadi Salah Satu Pertimbangan