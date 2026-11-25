Dokter Latisha Bagikan Tips Mudah Cek Tanda Kekurangan Kolagen di iNews Campus Connect Vokasi UI

DEPOK – Menjaga kadar kolagen dalam tubuh dan kulit menjadi satu hal penting bagi kesehatan kulit. Namun, kondisi penurunan kolagen sendiri jarang disadari. Padahal hal itu bisa dilihat bahkan diketahui secara sederhana bahkan bisa dilakukan oleh diri sendiri.

Bagaimana caranya? Dokter spesialis kedokteran estetika dan anti-penuaan, dr. Latisha Lubianca, M.Biomed (AAM) dalam sesi bincang santai di ajang iNews Campus Connect yang digelar di Sekolah Vokasi Universitas Indonesia (UI), Depok menjelaskan terkait hal tersebut.

Ia menuturkan bahwa kolagen bukan sekadar komponen pendukung kecantikan wajah, melainkan protein utama yang menopang struktur jaringan tubuh. Ketika produksinya mulai menurun, perubahan fisik akan perlahan terlihat, terutama pada area wajah.

"Jadi memang kolagen itu seperti yang tadi aku jelaskan, itu kan protein struktural di kulit. Selain di kulit, dia juga terdapat di seperti sendi-sendi di tubuh kita. Jadi kalau mulai mengalami penurunan, biasanya terlihat dari mulai muncul garis dan kerutan halus kalau di kulit," kata dr. Latisha pada Rabu (25/11/2026).

Selain garis halus, berkurangnya kolagen juga membuat tampilan wajah kehilangan kesegarannya. Kulit cenderung tampak kusam, terasa lebih kering, serta kehilangan kekenyalan atau elastisitasnya. Untuk memastikannya, dr. Latisha membagikan trik sederhana yang bisa langsung dipraktekkan siapa saja tanpa alat bantu khusus.

"Terus wajahnya sudah mulai kusam, terus nggak elastis, dan agak kering biasanya. Gimana cara cek elastisnya? Coba kamu tarik kulit kamu, terus habis ditarik dia cepat nggak baliknya lagi? Kalau baliknya cepat berarti masih elastis," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menganalogikan kondisi jaringan kulit manusia layaknya seutas karet yang sering digunakan. Jika elastisitasnya sudah berkurang, respons kulit saat ditarik pun akan melambat. "Tapi kalau misalnya ditarik baliknya lama, kayak karet lah. Kalau karet kita tarik lama-lama kan sudah nggak elastis. Nah, itu kayak yang terjadi di kulit kita seperti itu," ujar dr. Latisha.