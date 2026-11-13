Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Penanganan Penyakit Kronis Tak Cukup dengan Pengobatan, Koordinasi Dokter Jadi Tantangan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |21:58 WIB
Penanganan Penyakit Kronis Tak Cukup dengan Pengobatan, Koordinasi Dokter Jadi Tantangan
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA – Penanganan penyakit kronis dan kompleks membutuhkan lebih dari sekadar pemberian obat. Koordinasi antardokter, ketepatan diagnosis, serta pemantauan kondisi pasien secara berkelanjutan menjadi bagian penting untuk mencegah komplikasi dan mengurangi risiko penyakit semakin memburuk.

Kebutuhan tersebut terlihat dalam penanganan sejumlah penyakit, mulai dari gagal jantung, penyakit paru interstisial hingga osteoporosis yang dapat memicu patah tulang berulang.

Pada pasien gagal jantung, penanganan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kondisi klinis dan terapi yang sesuai. Penerapan panduan pengobatan menjadi penting untuk membantu mengendalikan perkembangan penyakit dan menekan risiko komplikasi.

Sementara itu, penyakit paru interstisial atau Interstitial Lung Disease (ILD) memiliki tantangan tersendiri karena dapat menyebabkan peradangan hingga terbentuknya jaringan parut pada paru-paru. Proses diagnosisnya membutuhkan pemeriksaan menyeluruh dan keterlibatan sejumlah spesialis, termasuk dokter paru, reumatologi, dan radiologi.

Pemeriksaan menggunakan High-Resolution Computed Tomography (HRCT) menjadi salah satu metode untuk membantu dokter melihat kondisi jaringan paru secara lebih detail.

Persoalan lain muncul pada penanganan osteoporosis. Patah tulang pada pasien, terutama kelompok lanjut usia, tidak selalu menjadi akhir dari persoalan medis. Pasien yang pernah mengalami patah tulang justru perlu diperiksa untuk mengetahui kemungkinan osteoporosis dan risiko mengalami patah tulang kembali.

Salah satu pendekatan untuk menangani persoalan tersebut adalah Fracture Liaison Service (FLS). Melalui sistem ini, pasien yang mengalami patah tulang akibat kerapuhan tulang diidentifikasi untuk mendapatkan pemeriksaan osteoporosis, pengobatan, dan pemantauan lanjutan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kesehatan Penyakit Kronis Dokter
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/482/3253310//mayapada_hope-ZhBG_large.JPG
Operasi Kanker Payudara Kini Bisa Dibantu Robot, Cukup dengan Satu Sayatan Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/482/3253245//diagnosis_penyakit_lewat_ai-ijuB_large.jpg
Sering Tanya Gejala Penyakit ke AI? Wamenkes Ingatkan Risikonya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/482/3253075//rs_terapung-fqZs_large.JPG
Kesulitan Akses ke Dokter Spesialis, 6.000 Warga Kepulauan Kei Berobat ke RS Terapung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/629/3252539//bayi_perempuan_dan_laki_laki-lIrA_large.jpg
Kenapa Jenis Kelamin Bayi Berbeda dari Hasil USG? Ini Penjelasan Medisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/482/3252116//pasien_dirawat_di_rumah_sakit-4Nuz_large.jpg
Ini Alasan Dokter Selalu Tanya Sudah Kentut atau Belum ke Pasien Setelah Operasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/482/3251975//ikan_asin-9ng7_large.jpg
Dugaan Ikan Asin Disemprot Insektisida, Ini Dampaknya untuk Kesehatan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement