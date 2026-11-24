Berat Badan Turun Drastis Bisa Bikin Wajah Kempot dan Keriput, Dokter Ungkap Alasannya

JAKARTA - Menurunkan berat badan menjadi salah satu cara yang dilakukan banyak orang untuk mendapatkan penampilan ideal. Namun, prosesnya ternyata tidak boleh dilakukan secara terburu-buru.

Hal itu karena penurunan berat badan yang terlalu cepat bisa membuat kulit kesulitan menyesuaikan perubahan volume tubuh hingga wajah terlihat lebih kempot dan berkeriput.

Hal itu diungkapkan oleh dokter spesialis kulit dan kelamin ERHA, dr. Evelyn Lina Nainggolan, Sp.DVE, dalam acara peluncuran Ultimate Weight Loss Program by ERHA di Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Menurut dr. Evelyn, ketika berat badan turun dalam waktu singkat, kulit belum tentu mampu mengikuti perubahan volume tubuh. Akibatnya, perubahan penampilan bisa terlihat cukup jelas, terutama pada bagian wajah.

Dokter spesialis kulit dan kelamin ERHA, dr. Evelyn Lina Nainggolan, Sp.DVE (tengah). (Foto: dok Mei Sada Sirait/Okezone)

“Semakin cepat penurunan berat badan, ada kecenderungan kulitnya itu tidak sanggup mengimbangi volume yang turun. Makanya biasanya pada orang yang penurunan berat badannya terlalu cepat, tampilan wajahnya terlihat lebih kempot, lebih keriput-keriput,” jelasnya.