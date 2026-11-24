Sering Ngantuk Setelah Makan Siang? Ternyata Ini Penyebabnya

PERNAH merasa mengantuk, lemas, atau kehilangan energi setelah menyantap makanan? Kondisi ini cukup umum terjadi. Setelah makan, tubuh terasa kenyang dan rileks, tetapi tidak jarang muncul keinginan kuat untuk tidur siang.

Fenomena mengantuk setelah makan sering disebut sebagai postprandial somnolence. Pada umumnya, kondisi ini merupakan respons alami tubuh terhadap proses pencernaan.

Namun, ada sejumlah faktor lain yang dapat memengaruhi, mulai dari jenis makanan, kualitas tidur, aktivitas fisik, hingga kondisi kesehatan tertentu. Lantas, mengapa tubuh bisa terasa lelah setelah makan? Apakah kondisi ini normal atau justru menjadi tanda gangguan kesehatan?

1. Proses Pencernaan Tubuh

Dilansir dari Health Line, tubuh membutuhkan energi untuk menjalankan berbagai fungsi, mulai dari bernapas, bergerak, hingga menjaga organ tetap bekerja dengan baik. Energi tersebut diperoleh dari makanan yang dikonsumsi setiap hari.

Saat makanan masuk ke sistem pencernaan, tubuh akan memecahnya menjadi zat gizi, termasuk glukosa yang digunakan sebagai sumber energi. Proses ini juga memicu berbagai respons hormonal. Hormon seperti kolesistokinin (CCK), glukagon, dan amilin berperan dalam mengatur rasa kenyang serta metabolisme gula darah.

Selain itu, tubuh memproduksi insulin untuk membantu memindahkan glukosa dari aliran darah ke dalam sel agar dapat digunakan sebagai energi. Perubahan hormon dan aktivitas metabolisme tersebut dapat memengaruhi tingkat kewaspadaan seseorang.

Serotonin, misalnya, merupakan neurotransmiter yang berperan dalam mengatur suasana hati dan siklus tidur. Karena itu, rasa kantuk setelah makan dapat muncul sebagai bagian dari respons alami tubuh.

2. Jenis Makanan yang Dikonsumsi

Tidak semua makanan memberikan efek yang sama terhadap tubuh. Beberapa jenis makanan dapat membuat seseorang lebih mudah mengantuk, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar.

Makanan yang mengandung triptofan

Triptofan merupakan asam amino yang digunakan tubuh untuk memproduksi serotonin. Zat ini ditemukan dalam sejumlah makanan tinggi protein, seperti telur, keju, ikan, kedelai dan tahu, serta bayam.

Serotonin memiliki peran dalam mengatur suasana hati dan tidur. Karena itu, asupan makanan yang mengandung triptofan dapat berkontribusi terhadap proses biologis yang berkaitan dengan rasa kantuk.

Makanan tinggi karbohidrat sederhana

Makanan yang mengandung karbohidrat sederhana, seperti nasi putih dalam porsi besar, roti putih, kue, dan makanan manis, dapat menyebabkan perubahan kadar gula darah. Pada sebagian orang, perubahan tersebut dapat diikuti penurunan energi sehingga tubuh terasa lebih lemas atau mengantuk.

Buah ceri dan pisang

Ceri mengandung melatonin, yaitu hormon yang membantu mengatur siklus tidur. Sementara itu, pisang mengandung mineral seperti magnesium dan kalium yang mendukung fungsi otot serta saraf. Meski demikian, efek makanan terhadap rasa kantuk dapat berbeda pada setiap orang.

3. Kebiasaan Tidur yang Kurang Baik

Kurang tidur menjadi salah satu faktor yang dapat memperburuk rasa kantuk setelah makan. Ketika seseorang tidak mendapatkan tidur berkualitas pada malam hari, tubuh cenderung lebih mudah merasa lelah sepanjang hari.

Setelah makan, rasa kenyang dan kondisi tubuh yang lebih rileks dapat membuat rasa kantuk semakin terasa. Untuk mengatasinya, cobalah menjaga jadwal tidur yang teratur, mengurangi stres, serta membatasi penggunaan perangkat elektronik menjelang tidur.

Tidur yang cukup dan berkualitas dapat membantu menjaga energi serta konsentrasi sepanjang hari.

4. Tingkat Aktivitas Fisik

Kebiasaan kurang bergerak juga dapat memengaruhi tingkat energi tubuh. Olahraga secara teratur membantu meningkatkan kebugaran, memperbaiki kualitas tidur, dan mengurangi rasa lelah.

Sebaliknya, terlalu banyak duduk atau menjalani gaya hidup sedentari dapat membuat tubuh terasa kurang bertenaga. Tidak harus melakukan olahraga berat. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki setelah makan, melakukan peregangan, atau bersepeda santai dapat membantu menjaga tubuh tetap aktif.