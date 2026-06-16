Mudah Ngantuk? Ini 7 Penyebab yang Perlu Diwaspadai

KAMU mudah mengantuk? Jika itu terjadi di siang hari mungkin sering dianggap sebagai hal yang wajar, terutama setelah beraktivitas padat atau kurang tidur.

Namun, jika rasa kantuk muncul hampir setiap hari dan mengganggu produktivitas, kondisi ini bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan atau pola hidup yang perlu diperbaiki. Rasa kantuk berlebihan tidak hanya membuat seseorang sulit berkonsentrasi, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan saat berkendara maupun bekerja.

Ternyata, ada sejumlah faktor yang bisa sebabkan rasa ngantuk mudah muncul. Apa saja?

Dilansir dari Health Line, Selasa (16/6/2026), berikut 7 penyebab mudah ngantuk:

1. Kurang Tidur

Kurang tidur merupakan penyebab paling umum seseorang mudah mengantuk. Orang dewasa umumnya membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam.

Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, tubuh akan mengalami kelelahan dan memicu rasa kantuk pada siang hari. Selain durasi, kualitas tidur yang buruk juga dapat menyebabkan tubuh tidak mendapatkan istirahat yang optimal.

2. Stres dan Gangguan Kesehatan Mental

Stres berkepanjangan dapat menguras energi fisik dan mental. Kondisi ini membuat tubuh lebih mudah lelah dan mengantuk meskipun seseorang merasa tidak melakukan aktivitas berat.

Selain stres, depresi dan gangguan kecemasan juga sering dikaitkan dengan rasa kantuk berlebihan. Selain itu, rasa ngantuk juga bisa muncul karena menurunnya motivasi untuk beraktivitas.

3. Dehidrasi

Kurangnya asupan cairan dapat memengaruhi fungsi tubuh, termasuk sirkulasi darah dan suplai oksigen ke otak. Akibatnya, seseorang dapat merasa lemas, sulit fokus, dan lebih mudah mengantuk.

Karena itu, penting untuk memenuhi kebutuhan cairan harian. Dengan bgegitu, tubuh tetap berfungsi dengan baik.

4. Pola Makan yang Tidak Sehat

Konsumsi makanan tinggi gula dan karbohidrat sederhana dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang diikuti penurunan energi secara cepat. Kondisi ini sering membuat seseorang merasa mengantuk setelah makan.

Sebaliknya, pola makan yang seimbang dengan cukup protein, serat, dan lemak sehat dapat membantu menjaga energi tetap stabil sepanjang hari. Jadi, perhatikan juga pola makanmu agar tak mudah mengantuk.