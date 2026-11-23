Mengenal Dusun Wotawati di Gunung Kidul, Desa Wisata yang Viral 'Tanpa Matahari'

JAKARTA - Dusun Wotawati di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki fenomena alam yang unik. Wilayah ini hanya mendapat paparan sinar matahari langsung selama sekitar tujuh jam sehari sehingga kerap dijuluki sebagai dusun 'tanpa matahari'.

Dusun ini terletak di Kelurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul. Menariknya, permukiman ini berada di dasar lembah bekas aliran Bengawan Solo Purba yang diapit oleh dua perbukitan besar di sisi timur dan barat.

Kondisi geografis tersebut membuat sinar matahari tidak bisa menjangkau permukiman sepanjang hari. Akibatnya, matahari seolah terbit lebih lambat dan terbenam lebih cepat dibandingkan wilayah lainnya.

Berdasarkan kesaksian warga, sinar matahari baru mulai menyinari Dusun Wotawati sekitar pukul 08.00 hingga 08.30 WIB. Sementara itu, menjelang sore, kawasan ini mulai gelap sekitar pukul 16.30 WIB karena cahaya matahari terhalang perbukitan.

Dusun Wotawati terletak sekitar 74 km dari pusat Kota Jogja, sehingga suasana pedesaannya masih asri dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Pada 2023, dusun ini tercatat dihuni oleh sekitar 83 kepala keluarga yang tersebar dalam empat RT.

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