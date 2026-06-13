8 Desa Wisata di Indonesia yang Ramah Anak ala Wamenpar Ni Luh

JAKARTA - Indonesia punya ratusan desa wisata yang selalu jadi pilihan untuk destinasi liburan menakjubkan. Apalagi, kalau desa wisata tersebut menawarkan beragam aktivitas seru yang bisa diikuti orang dewasa maupun anak-anak. Ini bisa jadi ide cerdas buat liburan bareng anak-anak.

Lewat Instagram pribadinya, Wamenpar Ni Luh Puspa memberikan rekomendasi desa-desa wisata yang ada di Indonesia dan bisa dijelajahi oleh anak-anak. Yuk intip!

Rekomendasi Desa Wisata di Indonesia yang Ramah Anak

1. Desa Wisata Bugisan, Klaten

Lokasinya dekat dengan kawasan Candi Plaosan, cocok untuk edukasi wisata sekaligus wisata budaya. Desa wisata ini menawarkan berbagai aktivitas seru, antara lain membatik ecoprint dan mewarnai topeng. Di sini anak-anak bisa mengasah kreativitasnya sekaligus mengenal budaya dari desa tersebut.

2. Desa Wisata Terong, Bangka Belitung

Desa wisata ini cocok untuk anak-anak yang ingin liburannya tenang dan dekat dengan alam. Di sini anak-anak dan orangtua juga bisa melakukan aktivitas bermanfaat, seperti membuat benda dari anyaman, memasak makanan tradisional, dan menanam sayuran.

3. Desa Wisata Kesiman Kertalangu, Denpasar, Bali

Desa wisata ini punya suasana alam yang tenang dengan hamparan sawah khas Bali. di desa wisata ini lebih kental dengan aktivitas pertanian. Di sini pengunjung akan diajak mengenal Museum Subak, ikut membajak sawah, dan ada taman bermain untuk melatih keterampilan motorik anak.

4. Desa Wisata Bilebante, Lombok Tengah, NTB