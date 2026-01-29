Hotel Desa Wisata Bakal Dihidupkan Kembali oleh TMII, Stacation Apa Itu?

Hotel Desa Wisata Bakal Dihidupkan Kembali oleh TMII, {Staycation} Apa Itu? (Foto: Freepik)

JAKARTA - Taman Mini Indonesia Indah (TMII) kini bukan sekadar destinasi wisata edukasi, melainkan ruang gaya hidup yang terus bertransformasi. Salah satu kabar paling dinanti adalah rencana manajemen untuk menghadirkan kembali fasilitas penginapan di tengah asrinya kawasan ini.

Direktur PT Bhumi Visatanda Ratri Paramitha membocorkan bahwa pengunjung akan segera bisa menikmati suasana malam di TMII dalam waktu dekat.

"Lalu paling juga kami merencanakan akan buka hotel di Taman Mini. Atau mungkin tahun depan jadi masih kita kita masih lihat pembangunannya seperti apa ya," ungkap Ratri, dikutip Kamis (29/1/2026).

Bagi mereka yang rindu akan suasana tenang pedesaan di tengah hiruk-pikuk Jakarta, revitalisasi ini membawa angin segar. Bukan membangun gedung beton baru yang kaku, TMII memilih untuk menyulap akomodasi legendaris mereka menjadi lebih estetik dan nyaman.

"Sebenarnya bukan pembangunan lagi sih. Kita sudah ada hotel di sini namanya Hotel Desa Wisata. Jadi kita akan menghidupkan kembali hotel tersebut. Itu itu dekat sini nih di dekatnya musim kemunduran masuk ke dalam," ucap dia.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa manajemen sangat selektif dalam memilih mitra pengelola guna memastikan standar kenyamanan ala resort masa kini. Proses kurasi oleh tender telah dilakukan agar hotel ini nantinya bisa memberikan pelayanan prima yang mampu bersaing dengan hotel-hotel butik lainnya.