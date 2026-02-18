Perjalanan Jakarta–Bandung Tinggi, Agen Travel Sasar Mahasiswa hingga Pebisnis

JAKARTA — Rute perjalanan Jakarta-Bandung masih menjadi favorit bagi pelancong. Salah satu alasannya adalah durasi perjalanan dari Jakarta-Bandung yang tidak terlalu lama. Mobilitas Jakarta-Bandung sangat tinggi karena tingginya arus wisatawan, pebisnis, dan perantau, terutama saat akhir pekan dan libur panjang.

Pilihan transportasi semakin beragam dan cepat. Tingginya mobilitas masyarakat di rute Jakarta–Bandung ini pun diamini oleh agen travel TRAVL. Agen travel ini melayani rute Jakarta–Bandung dengan menyasar segmen komuter, profesional muda, mahasiswa, hingga pelaku perjalanan bisnis yang mengutamakan efisiensi waktu, kenyamanan.

“Kami memastikan unit diperiksa secara berkala. Keselamatan penumpang adalah prioritas, sehingga setiap armada harus benar-benar siap sebelum beroperasi,” kata Business Development Manager Travl, Filipus Christian W.

TRAVL beroperasi setiap hari dengan pilihan jadwal dari pagi hingga malam. Setiap armada dikonfigurasi hanya dengan delapan kursi untuk memberikan ruang kaki yang lebih lega, suasana kabin yang tenang, serta kenyamanan ekstra selama perjalanan Jakarta–Bandung.

“Kami ingin titik keberangkatan di Bandung berada di lokasi yang strategis dan bisa menjadi representasi brand Travl, bukan sekadar tempat naik turun penumpang,” kata Head of Unit Business Travl, Syukron F. Kautsar,

Agen travel juga melengkapi fasilitas area tunggu yang bersih dan nyaman, pencahayaan yang baik, penataan ruang yang rapi, serta akses yang mudah dijangkau. TRAVL Point membuat kepastian titik keberangkatan dan kedatangan, sehingga penumpang dapat merencanakan perjalanan dengan lebih pasti dan efisien.

“Selain harga, kami menekankan kemudahan akses, kenyamanan, dan keamanan. Kalau di shuttle, akses itu jadi nomor satu,” lanjut Filipus.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

