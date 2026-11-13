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Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes yang Kenal Masakan Indonesia dari Nenek, hingga Punya 3 Menu Favorit

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |06:05 WIB
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes yang Kenal Masakan Indonesia dari Nenek, hingga Punya 3 Menu Favorit
Jay Idzes punya makanan Indonesia favorit. (Foto: Instagram/@jayidzes)
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KAPTEN Timnas Indonesia, Jay Idzes, ternyata memiliki kedekatan tersendiri dengan kuliner khas Tanah Air. Meski lahir dan besar di Belanda serta kini berkarier di sepak bola Italia, pemain Sassuolo tersebut tidak pernah melupakan cita rasa masakan Indonesia yang sudah dikenalnya sejak kecil.

Menariknya, kecintaan Jay Idzes terhadap makanan Nusantara ternyata tidak lepas dari peran sang nenek. Ia mengaku sering menikmati masakan Indonesia yang dibuat langsung oleh neneknya ketika masih kecil.

Pengalaman tersebut membuat Jay memiliki kenangan tersendiri terhadap berbagai hidangan khas Indonesia. Bahkan, ia menyebut masakan Tanah Air sebagai salah satu kuliner terbaik di dunia.

Dalam sebuah wawancara bersama media Sassuolo pada November 2025, Jay Idzes mengungkapkan tiga makanan Indonesia yang menjadi favoritnya. Ketiga hidangan tersebut adalah nasi goreng, sate ayam, dan gado-gado.

Lantas, seperti apa cerita kecintaan kapten Timnas Indonesia tersebut terhadap kuliner Nusantara?

1. Mengenal Masakan Indonesia dari Sang Nenek

Jay Idzes lahir di Mierlo, Belanda, pada 2 Juni 2000. Meski tumbuh besar di Eropa, ia memiliki darah keturunan Indonesia dari keluarga sang ibu.

Kakek dan nenek Jay diketahui memiliki akar keluarga dari Indonesia, masing-masing berasal dari Jakarta dan Semarang. Kedekatan Jay dengan budaya Indonesia sudah terbangun sejak masih kecil. Salah satunya melalui makanan yang kerap disiapkan oleh sang nenek.

Jay mengungkapkan bahwa dirinya sering menghabiskan waktu bersama nenek ketika masih kecil. Bahkan, ia hampir setiap hari menikmati masakan yang dibuat langsung oleh sang nenek.

Pengalaman tersebut membuat berbagai makanan Indonesia memiliki tempat khusus dalam kehidupannya. Tidak hanya sekadar makanan, hidangan tersebut juga menjadi bagian dari kenangan masa kecil Jay bersama keluarga.

2. Nasi Goreng Jadi Salah Satu Makanan Favorit

Salah satu makanan Indonesia yang disukai Jay Idzes adalah nasi goreng. Hidangan berbahan dasar nasi yang dimasak dengan bumbu khas tersebut memang menjadi salah satu kuliner paling populer di Indonesia.

Nasi goreng biasanya disajikan dengan berbagai pelengkap, seperti telur, ayam, sosis, kerupuk, hingga acar. Bagi Jay, nasi goreng bukan sekadar makanan yang dikenal dari Indonesia, tetapi juga salah satu hidangan yang sudah akrab dengan lidahnya sejak kecil.

 

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