Kisah Sedih Nunung yang Kembali Idap Kanker Ganas dan Akui Sudah Pasrah

KABAR kurang menyenangkan datang dari komedian senior Nunung. Setelah sempat berjuang melawan kanker payudara dan dinyatakan bersih dari penyakit tersebut, kini Nunung harus kembali menghadapi kenyataan bahwa kanker ganas ditemukan lagi di tubuhnya.

Perempuan bernama lengkap Tri Retno Prayudati itu mengungkapkan kondisi kesehatannya saat menjadi bintang tamu dalam sebuah program televisi. Ia mengaku sempat memilih untuk tidak menceritakan kondisi tersebut kepada publik sebelum menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut.

Nunung mengatakan, awalnya ia menemukan benjolan di bagian tubuhnya. Karena pernah memiliki riwayat kanker payudara, ia pun merasa khawatir dan segera memeriksakan kondisinya ke dokter.

Setelah menjalani sejumlah pemeriksaan, termasuk mammografi, USG, dan PET scan, dokter kembali menemukan sel kanker ganas di tubuhnya.

1. Nunung Tak Ingin Kembali Larut dalam Kesedihan

Kabar kembalinya kanker tentu menjadi pukulan berat bagi Nunung. Terlebih, ia sebelumnya sudah melewati berbagai rangkaian pengobatan untuk melawan penyakit tersebut.

Meski demikian, komedian berusia 63 tahun itu mengaku tidak ingin terus-menerus menangisi kondisi yang sedang dihadapinya. Nunung berusaha menerima kenyataan dengan lebih ikhlas dan memilih untuk tetap tersenyum. Ia juga menyerahkan segala proses pengobatan yang akan dijalaninya kepada Tuhan.

Menurut Nunung, menangisi keadaan setiap hari tidak akan membuat penyakitnya sembuh. Karena itu, ia memilih untuk tetap berusaha menjalani pengobatan dan mengikuti arahan dokter.

2. Siap Jalani Operasi dan Kembali Berjuang Melawan Kanker

Meski mengaku pasrah, Nunung menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerah begitu saja menghadapi penyakit tersebut. Ia berencana kembali menjalani rangkaian pengobatan seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahkan, Nunung mengungkapkan kemungkinan akan menjalani operasi dalam waktu dekat.

Dalam perkembangan terbaru yang diberitakan pada 12 November 2026, Nunung juga menyampaikan bahwa dirinya kembali menemukan benjolan di sisi kiri tubuhnya. Dokter telah mengonfirmasi bahwa benjolan tersebut bersifat ganas.

Namun, untuk memastikan stadium kanker, Nunung masih perlu menjalani pemeriksaan lanjutan berupa biopsi. Ia juga tengah mengatur jadwal dengan dokter untuk menentukan tindakan medis berikutnya.