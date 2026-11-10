Dokter Bongkar Rahasia Jaga Gula Darah, Bukan dengan Ganti Nasi

JAKARTA - Mengganti nasi putih dengan ragi atau millet kerap dianggap sebagai cara lebih sehat bagi penderita diabetes. Namun ternyata mengganti nasi pun belum cukup untuk jaga gula darah tetap stabil.

Melansir The Times of India, nasi, gandum, ragi, dan millet sama-sama merupakan sumber karbohidrat. Ragi yang dikenal kaya serat dan kalsium bukan berarti bebas karbohidrat atau otomatis mencegah lonjakan gula darah.

Komposisi Makanan yang Dianjurkan

Dokter diabetolog, dr. V Mohan menyarankan agar masyarakat lebih memperhatikan komposisi makanan dalam satu piring, bukan hanya terpaku pada pilihan sumber karbohidrat.

Ia menjelaskan, nasi, gandum, ragi, dan millet (serealia atau biji-bijian) merupakan bahan pangan yang sebagian besar kandungannya berupa karbohidrat. Menurutnya, sekadar mengganti satu jenis biji-bijian dengan yang lain tidak otomatis membuat makanan menjadi lebih ramah bagi penderita diabetes.

Porsi makanan yang dianjurkan adalah:

50 persen: Sayuran nontepung, termasuk sayuran hijau.

25 persen: Sumber protein seperti telur, ikan, kacang-kacangan, tahu, atau daging tanpa lemak.

25 persen: Sumber karbohidrat seperti nasi, chapati, millet, atau biji-bijian lainnya.

Protein dan Sayuran Punya Peran Penting